В прокат вышел "Оппенгеймер". Что хорошо и не очень в новом фильме Кристофера Нолана

"Оппенгеймер" собрал целое созведие кинозвезд даже в эпизодических ролях

В украинский прокат вышел долгожданный "Оппенгеймер" — гомерически дорогой (официальный бюджет 100 млн долларов, неофициальный 180 млн) байопик Роберта Оппенгеймера (1904-1967), американского физика-теоретика, одного из отцов атомной бомбы.

"Телеграф" посмотрел фильм и пришел к выводу, что хотя новый фильм Кристофера Нолана ("Довод, "Начало") безбожно затянут, он определенно вписал новую главу в историю байопиков.

Фильм поставлен по образцовой биографии – не зря книга получила Пулитцеровскую премию, Кая Берда и Мартина Шервина "Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея", которая читается упоительно, как хороший детектив. Личность и биография Оппенгеймера (в его роли звезда "Острых козырьков" Киллиан Мерфи) – благодатный материал для фильма.

Блестящий ученый, помимо создания атомной бомбы, первым предположивший существование черных дыр. Обаятельный человек, полный противоречий. Например, научная работа не мешала Оппи, как его называли студенты, досконально знать "Бхагават-гиту", один из базовых текстов индуистской религиозно-философской мысли. А будучи выходцем из очень состоятельной семьи (после смерти отца братья Оппенгеймеры унаследовал 400 тыс долларов, огромную сумму по меркам конца сороковых годов), придерживался прокоммунистических взглядов, а свое состояние завещал на стипендии. Трижды выдвигался на Нобелевскую премию, но так ее и не получил.

К слову, сцена, который открывается фильм, когда Опппенгеймер, еще будучи студентом Кембриджа, пытался отравить своего научного руководителя – исторический факт.

Как и в любом другом фильме Кристофера Нолана, опутанных шелухой хитровыдуманных сюжетов, в "Оппенгеймере" намеренно запутанная структура. Лента строится вокруг сенатских слушаний 1954 года о политической благонадежности Оппенгеймера, затеянной крупным функционером Комиссии по атомной энергетике Льюисом Штрауссом (блестящая роль Роберта Дауни-мл, "Шерлок Холмс").

Сцены слушаний, снятые в ч/б, напоминают нам классические "судебные" драмы, и от этих сцен Нолан прокладывает цветные флешбеки к истории создания атомной бомбы.

Цель Штраусса – лишить Оппенгеймера доступа к государственным тайнам как коммуниста. Это его месть за нанесенное оскорбление, и Штраусс фактически уничтожает Оппенгеймера как политика, ведущего посреди Холодной войны собственную войну за контроль над ядерным оружием. Хотя ученый, по сути, сам себя уничтожил чувством вины. Таким образом смысловой нерв картины смещается с истории создания атомного бомбы на рассказ о том, как система сломала гения.

И хотя наш герой в финале будет отмщен (покровители Оппенгеймера во главе с будущим президентом Джоном Кеннеди "прокатают" Штраусса мимо министерского кресла), этот акцент на саморазрушительном чувстве вины ученого перед своим созданием – главное достоинство "Оппенгеймера" на фоне прочих духоподъемных байопиков. И в то же время главный недостаток фильма, который ощутимо провисает под собственным весом.

Грубо говоря, в какой-то момент становится просто скучно следить за тем, как Кристофер Нолан иллюстрирует с помощью высококлассных актеров ключевые моменты из книги Кая Берда и Мартина Шервина: трехчасовая лента почти целиком построена на диалогах. А самое интересное в фильме начинается в третьей трети, со сцен испытаний бомбы, которые стали эмоциональным пиком истории.

Как и в предыдущем фильме Кристофера Нолана "Довод", где интерес к техническим аспектам постановки и съемок сцен с инверсией перевешивал интерес к самой истории, может показаться, что в "Оппенгеймере" режиссеру интереснее всего было воссоздать взрыв ядерный взрыв без применения компьютерной графики.

К слову об актерах. Уникальный кастинг делает этот спорный фильм действительно выдающимся произведением: все актерские работы без преувеличения можно назвать звездными. Помимо внешней схожести с прототипами, такие мастера, как упоминавшийся уже Роберт Дауни-мл и Мэтт Деймон ("Последняя дуэль") в роли грубоватого служаки генерала Гровса расцветили узнаваемые исторические образы свой личной харизмой.

Как и большинсвто актеров фильма, Киллиан Мерфи (справа) внешне очень похож на своего героя

Помимо Киллиана Мерфи, как будто рожденного для этой роли, в фильме снимались Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Кеннет Брана ("Дюнкерк"), Флоренс Пью ("Маленькая барабанщица"), Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эмили Блант ("Тихое место") – единственное спорное решение в кастинге из-за несхожести с оригиналом, Кэтрин Оппенгеймер; актер и кинорежиссер Бен Сафди ("Неограненные алмазы"), а также Гэри Олдмен ("Темные времена"), который в очередной раз воплотил образ исторического персонажа — на сей раз президента США Гарри Трумэна.

Правда, нашему зрителю блестящий выход Гэри Олдмена может показаться комичным из-за схожести получившегося образа с печально известным комиком Евгением Петросяном.

Напоследок отметим, что Оппенгеймер не впервые стал героем фильма. В советской исторической вампуке Игоря Таланкина "Выбор цели" (1974) с добрым Сталиным и карикатурным Гитлером, пьющим шампанское и гадающем на исход войны, образ ученого воплотил Сергей Юрский – в типичной для него острохарактерной манере. В добротном, как полагается снимать на ВВС, семисерийном сериале 1980 года ученого сыграл еще менее похожий на Оппенгеймера Сэм Уотерстоун ("Ньюсрум"). Но сыграл, как всегда, убедительно.

Напомним, 18 июля нидерландскому кинорежиссеру Полу Верховену исполнилось 85 лет. "Телеграф" решил вспомнить не самые известные работы создателя "Вспомнить все", "Робокопа" и "Основного инстинкта".