"Черепашки-ниндзя", второй "Гладиатор" и третий "Дэдпул" под вопросом. На каких еще фильмах отразится забастовка актеров и чего они требуют

Гонорарам американских кинозвезд угрожает искуственный интеллект

В Голливуде началась забастовка актеров, к которой присоединились более 1 тыс профессионалов, включая Мэрил Стрип ("Железная леди"), Педро Паскаля ("Последние из нас"), Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите вверх") и Рами Малека ("Оппенгеймер"). Все они подписали открытое письмо к руководству Гильдии актеров, в котором требуют не продлевать контракты с Ассоциацией кинопродюсеров, пока не будут выполнены их условия.

Чего требуют актеры:

Пересмотреть минимальную ставку и сократить перерывы между съемочными днями.

Урегулировать условия кастингов.

Пересмотреть контракты с учетом внедрения ИИ в съемочный процесс и гарантировать компенсации тем актерам, чья работа будет использоваться для обучения ИИ.

Последний пункт особенно важен, потому что на данный момент актеры никак не защищены от несанкционированного копирования образа с помощью ИИ. Грубо говоря, актеру могут сейчас заплатить за один съемочный день, сделать с него цифровую "копию" и затем использовать ее, сколько душе угодно.

"Устаревшие условия контрактов в сочетании с новыми особенностями медиабизнеса – такими как заказы на меньшее число эпизодов в сезоне сериала и более длительные перерывы между сезонами – затрудняют для наших членов возможность достичь и поддерживать образ жизни среднего класса, работая актером", — говорится на сайте профсоюза.

Дело еще в том, что актеры перестали получать крупные роялти от каждого повторного показа шоу на телеканалах. А именно на эти деньги они привыкли жить в перерывах между съемками.

Забастовка стала первой с 1980 года, когда профсоюз вошел в конликт с крупными киностудиями из-за сверхприбылей от продаж видеокассет, из которых актеры не получали ни цента.

"Актеры и сценаристы не бастовали одновременно с 1960 года, когда Мэрилин Монро еще снималась в кино, а Рональд Рейган был главой союза актеров…Сценаристы опасаются, что студии будут использовать ИИ для создания сценариев. Актеры опасаются, что эта технология может быть использована для создания их цифровых копий без оплаты и разрешения", — пишет The New York Times.

Забастовка парализовала кинопроизводство на крупных студиях и стриминговых гигантах как минимум до конца лета, а по самым пессимистическим прогнозам – до конца года.

Напомним, что забастовка сценаристов, которая продолжается уже два месяца, поставила на паузу съемки многих сериалов, в том числе второй сезон "Последнего из нас", приквел "Игры престолов" и финал "Очень странных дел".

"Телеграф" узнал, какие еще проекты могут пострадать по причине того, что к сценаристам присоединились актеры.

"Гладиатор -2". Премьера продолжения знаменитого фильма Ридли Скота анонсирована на 22 ноября 2024 года. В настоящее время фильм, в котором снимается один из активистов забастовки Педро Паскаль, как раз находится на стадии съемок. Точнее, уже не находится.

"Битлджус-2". Сиквел легендарного фильма Тима Бертона с Майклом Китоном и Вайноной Райдер в главных ролях (в продолжении комедийного хоррора 1988 года к ним присоединась звезда "Уэнсдей" Дженни Ортега), также запланирован на осень 2024 года.

"Дэдпул 3" , чьи съемки стартовали в Лондоне две недели назад. В главных ролях в продолжении хулиганской черной комедии о приключениях "неправильного" супергероя снимаются Райан Рейнолдс и Хью Джекман.

В числе других блокбастеров, которые в данный момент находится на съемочном этапе – "Чудо-женщина-3", "Охотники за привидениями-4", а также третья и четвертая части "Аватара".

Кроме того, из-за отказа звезд участвовать в промо-кампаниях новых фильмов пострадают ленты, которые должны выйти в самое ближайшее время. Это "Особняк с привидениями" (премьра 28 июля), новый фильм "Черепашки-ниндзя" (2 августа) и третья серия приключений частного детектива Эркюля Пуаро "Призраки в Венеции" Кеннета Браны (ожидается в прокате с 15 сентября).

Напомним, в украинский прокат вышла пятая и заключительная часть франшизы о похождениях археолога Индианы Джонса.