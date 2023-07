60 лет звезде "Клана Сопрано". Хиллари Клинтон и другие роли Иди Фалько

Иди Фалько по плечу сыграть и жену гангстера, и первую леди

5 июля — юбилей американской звезды телевидения и театра (которому она уделяет не меньшее внимание, чем работе над сериалами) Иди Фалько. И хотя мы ее знаем, в первую очередь, по самой звездной роли в знаменитом сериале "Клан Сопрано", где она сыграла жену героя Джеймса Гандольфини, на ее счету есть не менее заметные и яркие работы – впрочем, как и присущие всем творческим людям провалы и неудачи.

К 60-летию актрисы "Телеграф" предлагает вспомнить самые интересные.

Генеральша Ардмор ("Аватар: Путь воды")

Когда стало известно об участии Иди Фалько во втором "Аватаре"... ...в сети появилось множество забавных фотожаб

Одна из последних заметных работ в кино Иди Фалько – демоническая генеральша Ардмор во втором "Аватаре", по совместительству одной из самых громких и долгожданных премьер прошлого года (в общей сложности, ее переносили восемь раз).

В принципе, никаких особенных открытий зрителям новая роль актрисы не принесла – все мы и так давно знали, что Иди Фалько хорошо удается воплощать на экране всяких гадов. Чего только стоит Кармела Сопрано, которая могла дать своему мужу-гангстеру фору и в коварстве, и в умении жестко манипулировать другими людьми. Так что ее участие в фильме Джеймса Кэмерона запомнилось, в первую очередь, анекдотом, который рассказали журналисты издания Collider.

Дело в том, что актриса, которая снялась в своих не таких уж и многочисленных сценах еще в 2018 году, думала, что фильм давно вышел на экраны – обычное дело, когда снимается блокбастер с таким количеством компьютерной графики, занимающей годы работы на постпродакшне. Мало того, Иди Фалько решила, что раз она ничего не слышала все эти годы о новом "Аватаре", значит, фильм провалился в прокате.

А еще актриса, в жизни такая же остроумная, как и ее героини, призналась, что ей очень "хотелось быть синей", но пришлось играть человека.

Медсестра Джеки ("Сестра Джеки")

Второй главный проект в карьере Иди Фалько – роль медсестры Джеки Пейтон, работающей в отделении скорой помощи одной из нью-йркских больниц, принесла актрисе целый букет профессиональных номинаций и премий, и вполне заслуженно.

Это история современной святой, которая может найти доброе слово даже для буйного пациента, но при этом изменяет миляге-мужу (Доминик Фумусса, "Крестный отец Гарлема") с фармацевтом ради таблеток популярного в Америке опиоида и даже готова милосердия ради отправить на тот свет бывшую коллегу, страдающую от рака. В общем, идеальный персонаж современного сериала, лучшие из которых построены вокруг амбивалентных героев.

Сам сериал, несмотря на известную схематичность процедурального жанра, идеально сбалансирован на грани "мыла" и черной комедии и радует отличными диалогами ("Это так мило, что ты пытаешься отвлечь меня от моих проблем разговорами о своих преступлениях"). А по сути, является лучшей рекламой системы здравоохранения Америки и как всякое кино, сделанное в Нью-Йорке (а там, кажется, все фильмы снимаются только с любовью), является гимном родному городу и национальному характеру. Как пел когда-то Билли Джоэл, New York Is The State Of Mind.

Из главных сюрпризов первого сезона – эпизодическая роль умирающего старика в исполнении 93-летнего Илая Уоллека ("Хороший, плохой, злой"), одна из последних работ великого голливудского ветерана.

Хиллари Клинтон ("Импичмент: Американская история преступлений")

Благодаря сериалу "Корона", женщины-политики стали относительно свежим сериальным трендом. До того, как Хиллари Клинтон сыграла сама себя в одноименном документальном сериале, ее должны были воплотить в ряде нереализованных проектов Джулианна Мур ("Быть Джоном Малковичем"), Аманда Сейфред ("Мамма Миа"), Риз Уизерспун ("Большая маленькая ложь") и даже Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"). Но лучше всего – после самой Хиллари, разумеется, получилось у Иди Фалько в третьем сезоне антологии "Американская история преступлений", получившем вполне ожидаемое название "Импичмент".

Мало того, что они внешне похожи (чего не скажешь о Билле, которого сыграл почти неузнаваемый под тоннами грима Клайв Оуэн, "Дитя человеческое"), актриса здорово постаралась над угловатой манерой первой леди держаться и жестикулировать. К сожалению, новый сезон антологии, насуплено пересказывающий историю одного любовного свидания в "Оральном" кабинете и его печальные последствия для мировой демократии, оказался не настолько блестящим, как перевоплощение Иди Фалько.

Ну что поделать, на третьих сезонах подтормаживали и куда более интересные проекты.

Полицейская Мардж Хендерсон ("Фарго")

В биографии Иди Фалько есть эпизод, которым она вряд ли гордится, но он наверняка позабавит всех поклонников антологии "Фарго" и оригинального фильма Итана и Джоэла Коэнов.

Сразу же по горячим следам ленты, которая оказалась одной из самых успешных в карьере чудо-братьев ("Фарго" почти десятикратно окупился и принес два "Оскара"), в 1997 году был запущен телесериал по сценарию Брюса Пэлтроу ("Дуэты") и Роберта Палма ("Закон и порядок"). Пилотную серию поставила Кэти Бейтс – актриса, известная, кроме прочего, ролями в таких экранизациях Стивена Кинга, как "Мизери" и "Долорес Клейборн".

Сериал начинается там, где заканчивается фильм: все еще беременная полицейская Мардж Хендерсон продолжает расследование. В ее роли как раз и снялась Иди Филько, причем именно ее участие телекритики называют в числе причин, по которым сериал был закрыт – будущая звезда "Клана Сопрано" на тот момент успела засветиться всего в парочке эпизодических ролей. Издание Screen Rant характеризует пилот как "настолько плохой, что он даже не был выпущен на экраны", потому что "мог бы разрушить наследие фильма".

Пресловутый эпизод показали единственный раз по ТВ в 2003 году в специальном шоу, посвященном сбитым пилотам "Блестящие, но отмененные". Нельзя сказать, чтобы он был действительно так ужасен, Иди Фалько тоже играет, как умеет, но до Эллисон Толман в сериале Ноа Хоули ей далеко.

Ранее "Телеграф" писал о новых сериалах июля – неонуаре от режиссера "11 друзей Оушена" Стивена Содерберга, экранизации культовой игры и хорроре про людоедов.