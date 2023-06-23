Вышел первый трейлер дебютного фильма одного из братьев Коэнов. Что о нем известно (видео)

Итан Коэн порадует нас новой криминальной черной комедией в фирменом "коэновском" стиле

В сети появился первый трейлер фильма "Красотки в бегах" (Drive-Away Dolls) — первого сольного проекта продюсера, сценариста и кинорежиссера Итана Коэна. Впервые Итан работает без своего брата Джоэла, с которым за сорок лет сотрудничества они сняли 17 полнометражных фильмов.

Последняя их совместная работа, "Баллада Бастера Скраггса", вышла на платформе Netflix в 2018 году, после чего братья Коэны заявили о том, что дальше будут работать на будущими фильмами раздельно. За это время успела выйти лента "Макбет" (2022) Джоэла Коэна, очень красивая и безысходная по атмосфере интерпретация классической пьесы Шекспира.

Похоже на то, что после размежевания эти непревзойденные мастера трагикомедий разделили жанровые предпочтения: судя по синопсису и первому трейлеру, "Красотки в бегах" — криминальная комедия, в которой легко узнаются знакомые мотивы и приемы коэновских фильмов.

Это история двух свободных духом подруг — Джейми (Маргарет Куэлли, "Однажды в Голливуде") и Марьян (Джеральдин Вишванатан, сериал "Безупречный"), которые во время поездки через Америку попадают в криминальную авантюру в компании преступников-недотеп.

В фильме также снимались звезда сериалов "Последние из нас", "Игра престолов" и "Наркос" Педро Паскаль, а также давний соратник братьев Коэнов Мэтт Деймон, в 2017 поставившйи как режиссер по их сценарию черную комедию "Субурбикон".

Мировая премьера фильма состоится 22 сентября.

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