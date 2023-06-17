Новый сезон "Черного зеркала": улыбайтесь, вы в сериале

Продолжение "Черного зеркало" показало, что несмотря на четырехлетний отпуск, создатели по-прежнему пребывают в творческом кризисе

На стриминговом гиганте Netflix появились все пять новых эпизодов нового, вот уже шестого по счету сезона антологии "Черное зеркало", которая по праву считается одной из вершин сериального искусства. Новые серии фанаты сериалы и просто любопытные зрители ждали долгих четыре года, так что премьера стала маленькой сетевой сенсацией. "Телеграф" одним из первых посмотрел премьерные эпизоды и решил разобраться, что в новом сезоне хорошо, а что плохо.

В шестом сезоне создатель "Черного зеркала" Чарли Брукнер наконец-то пришел к осмыслению феномена сериалов. В контексте главной темы антологии, которая за девять лет со дня премьеры сама стала феноменом массовой культуры – как новые технологии способны изменить привычную нам жизнь, Брукнер спросил себя: а как способны изменить нашу жизнь сериалы? Конечно же, к худшему, как пытается нас убедить первый же эпизод нового сезона, "Джоан ужасная". В мире "Черного зеркала", как правила, новые технологии не несут людям ничего хорошего

Итак, однажды типичная офисная работница (Энни Мерфи, "Шиттс Крик") оказывается героиней сериала, в котором главную роль играет популярная в девяностых-нулевых актриса мексиканского происхождения Сельма Хайек ("Однажды в Мексике", "Бандитки"). Вся эта ситуация забавляет женщину ровно до того момента, когда не самые приятные подробности ее личной и профессиональной жизни становятся достоянием зрителей, что в итоге ломает и карьеру, и личную жизнь не только самой героине, но также наносит ущерб звезде сериала. Объединившись в финале, вместе они уничтожают суперкомпьютер, который производит шоу.

В этой истории можно найти немало забавного. Например, в "Джоан ужасной" обыгрывается камео Хайек в духе историй Чарли Кауфмана ("Быть Джоном Малковичем") или комедийного сериал "Ван Дамм", когда по сюжету размываются границы между личностью киноактера и его экранными воплощениями. Но при этом сериал "Джоан ужасная" по-настоящему ужасен даже по меркам Netflix. Что выглядит довольно симпатичной самопародией: герои нетфликсовского сериала смотрят "Джоан ужасную" по каналу Streamberry, в котором легко угадывается Netflix.

Другой вопрос, что в отличие от тревожных сюжетов прошлых сезонов, "Джоан ужасная" кажется довольно легковесной, беззубой и, скажем прямо, вторичной историей. В частности, в сравнении с "Нырком", язвительной дистопией об обществе, построенном по принципу социальной сети, где пользователи-граждане с небольшим числом лайков обречены быть людьми второго сорта.

Определенно, сатира не удалась – поздно зубоскалить над тем, что интернет все бесцеремоннее вторгается в нашу частную жизнь, тут впору за голову хвататься. (Тем более, уже давно понятно, что никакого прайваси в сети нет и быть не может.) И потом, когда Дональд Трамп комментировал на официальной странице Белого дома введение санкций против Ирана фотожабами из "Игры престолов", это выглядело куда более безумным, чем фантазия Брукера о том, как зритель становится героем собственного сериала.

К сожалению, отзывы критиков на остальные эпизоды нового сезона антологии также не отличаются особым оптимизмом.

Не в последнюю очередь, потому, то создатели "Черного зеркала" впервые начали отступать от магистральной темы угрозы компьютерных технологий, а на первый план вышли истории людей, ищущих популярности и славы. При этом, как пишет издание Time, герои "используют технологии не более продвинутые, чем видеокассеты и телеобъективы". А эпизод "Демон 79" вообще выламывается за жанровые рамки антологии, являясь первым в истории "Черного зеркала" мистическим хоррором.

В новом сезоне сыграла звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол

По мнению авторов статьи, лучшим эпизодом стала третья по счету серия, получившая название "За морем" – история двух космонавтов, которые одновременно могут находится и на орбите, и дома, в кругу родных, ничем не уступающая классическим "хитам" антологии. (Как, например, "15 миллионов услуг", "Сан Джуниперо" или уже упоминавшийся "Рывок".)

"За морем" делает то, что удается немногим другим выдающимся эпизодам "Черного зеркала": он использует определенный технологический прогресс в качестве катализатора драмы, основанной на сложности человеческих эмоций и отношений", – пишет обозреватель Time. В эпизоде снялись такие звезды, как Аарон Пол ("Во все тяжкие"), Джош Хартнетт ("Гнев человеческий") и девушка Бонда с татуировкой дракона Руни Мара.

Впрочем, как известно, лучше один раз увидеть, что сто раз прочесть, даже в "Телеграфе". Тем более, что для подписчиков Netflix весь сезон уже доступен в украинском переводе.

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