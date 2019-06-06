Стартовал 5 сезон культового сериала "Черное зеркало"

Новости культуры: 5 июня стриминг-сервис Netflix выпустил пятый сезон одного из самых ожидаемых сериалов "Черное зеркало".

В новом сезоне создатели сериала вернулись к его первоначальной форме, и сняли всего 3 серии, как и в первом сезоне.

Сценарии ко всем новым сериям написал шоураннер проекта Чарли Брукер, а в роли режиссеров выступили Оуэн Харрис, Джеймс Хоус и норвежская постановщица Анне Севитски.

Неизменным осталось то, что каждая серия будет иметь отдельный сюжет, ничем не связанный с предыдущими и свой уникальный актерский состав. На этот раз зрители увидят "Атакующие гадюки" (Striking Vipers) с Энтони Макки, "Осколки" (Smithereens) с Эндрю Скоттом и "Рейчел, Джек и еще Эшли" (Rachel, Jack and Ashley Too) с Майли Сайрус в главной роли.

В общем, серии "Черного зеркала" условно можно подклить на две категории: большие и яркие истории, рисующие мрачную картину будущего, и более "тихие", сосредоточенные на отношениях.

Серия "Атакующие гадюки" пятого сезона являет собой смесь этих категорий. Согласно тизеру, в этом эпизоде зрители увидят нечто вроде супружеской измены с помощью онлайн-сервиса для знакомств.

Серия "Осколки" расскажет зрителю о водителе такси, у которого не заладился, казалось бы, обыкновенный рабочий день. Хотя в этой серии совсем немного фантастики, она очень ярко отражает побочные эффекты чрезмерного увлечения социальными сетями и привычкой постоянно отвлекаться на телефон.

В серии "Рейчел, Джек и еще Эшли" главную роль сыграла известная певица Майли Сайрус, героиню, с которой пытается связаться фанатка, используя современную технологическую куклу. Выбор Майли на эту роль оказался очень удачным. На первый взгляд кажется, что темой эпизода стал очеловеченный искусственный интеллект, но Чарли Брукеру удалось найти для привычного сюжета необычную интерпретацию.

"Черное зеркало" 5 сезон на русском стал уже доступным и для просмотра в Украине. Подписчикам сервиса предлагается профессиональный дубляж.

"Черное зеркало" — британский телесериал-антология по сценарию Чарли Брукера, который выходит с 2011 года. Проект стал одим из самых популярных современных сериалов. Его особенность заключается в том, что серии никак не связаны между собой. В сериале с долей иронии показано, как информационные технологии влияют на человеческие отношения.