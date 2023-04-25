Черная Клеопатра и правда о фаворите Екатерины II. Почему "черные" в историческом кино вызывают скандалы (видео)

Сегодня трудно представить исторический фильм без чернокожего актера

В СМИ бушует очередной скандал вокруг чернокожей актрисы в историческом сериале. На сей раз гнев общественности вызвал сериал Netflix "Царица Клеопатра" – в Египте даже требуют запретить доступ к стриминговому сервису.

"Netflix пытается посеять путаницу и смятение, распространяя ложные и сбивающие с толку сведения о том, что у истоков египетской цивилизации стояли темнокожие люди", – заявил бывший глава министерства древностей Египта Захи Хавасс.

"Телеграф" решил вспомнить другие этнические скандалы вокруг исторических фильмов и сериалов, а заодно разобраться в их причинах.

Черные русские

Это далеко не первый эксцесс такого рода. В мае 2020 года в россии разгорелся скандал из-за американского сериала "Великая" – глуповатой комедии о молодых годах императрицы Екатерины II. Комедия оказалась черной во всех смыслах: российских зрителей возмутило, что часть персонажей сериала играют чернокожие актеры. Так, графа Алексея Ростова с окладистой бородой играет британец нигерийского происхождения Абрахам Попула, а знаменитого фаворита Екатерины князя Григория Орлова – уроженец Манчестера, этнический индиец Саша Дхаван.

Русские крепостные крестьяне в сериале "Великая"

"Создатели сериала откровенно поперли против истины. Либо переборщили с толерантностью, доведя желание угодить всем до абсурда. Неужели они невежды?" – захлебывалась возмущением одна из российских газет.

Одержимых величием своей истории российских зрителей (очевидно забывших о том, что императрица сама была, мягко говоря, не совсем русской) подвело чувство юмора – сериал, построенный на расхожих штампах, носит отчетливо ернический характер. Чего только стоят чернокожие крестьяне!

Другой вопрос, что шутка оказалась бородатой, как граф Ростов. Почти пятьдесят лет назад на экраны вышел фильм Вуди Аллена "Любовь и смерть", пародирующий голливудские экранизации русской классики наподобие "Доктора Живаго". (Достаточно вспомнить "Тараса Бульбу" 1962 года с Юлом Бриннером в главной роли, где запорожские казаки поют "Калинку-малинку" и танцуют вприсядку.) Так, у Вуди Аллена русских солдат накануне Бородинского сражения муштрует типичный чернокожий сержант из фильмов о Вьетнаме.

"Неправильные" эльфы, которых нет

Но если возмущение россиян "Великой" можно списать на издержки патриотического воспитания, то трудно объяснить, почему возник скандал из-за чернокожей исполнительницы роли Анны Болейн на родине "Монти Пайтона". И хотя каждый эпизод одноименного мини-сериала начинается с титров "Основано на исторических фактах… или нет", британских зрителей возмутило "искажение истории".

При этом сценаристы "Анны Болейн" действительно обходятся с историческими фактами, мягко говоря, очень вольно. Довольно оскорбительной в сериале кажется фигура Оливера Кромвеля – жестокий диктатор почему-то показан слабым, нерешительным человеком. Но шквал возмущения вызвал именно цвет кожи Джоди Тернер‑Смит. При этом она сама утверждает, что была готова к такой реакции.

Еще труднее объяснить, почему зрители (и не только в россии) возмутились чернокожими эльфами и хоббитами в американском сериале "Властелин колец: Кольца власти". Как остроумно заметил один из актеров Ленни Генри, "у них нет проблем с верой в дракона, но у них есть проблемы с верой в то, что черный человек может быть хоббитом или эльфом".

И он прав. Собственно говоря, мифическое существо может выглядеть как угодно – ведь реальных эльфов никто, как говорится, в глаза не видел. А если и видел, то старается этот факт особо не афишировать.

Но реакцию фанатов на чернокожих персонажей "Властелина колец" легко понять: у поклонников наследия Джона Руэла Толкиена довольно специфическая фан-база, для которой любой отход от канона традиционно встречается в штыки.

Расизм или хайп?

Довольно легко понять причины скандала вокруг "Клеопатры". Борьба с черным национализмом – политический вопрос для Египта. В стране даже существует закон, запрещающий пропаганду афроцентризма, антинаучной концепции о египетском происхождении черной расы. Так как туризм – одна из главных статей дохода страны, понятное дело, что египтяне очень ревностно относятся к своей истории. Клеопатра была белокожей гречанкой. И точка.

Но можно ли считать расизмом негативную реакцию зрителей на чернокожую актрису в "Анне Болейн"?

Густав Маннергейм в исполнении нигерийского актера Тэлли Савалас Отиэно в 2012 году никого особо не возмутил, потому что откровенно плохой фильм "Маршал Финляндии" мало кто видел. Но "Меч короля Артура" Гая Риччи с чернокожим сэром Бэдивером стал в 2017 году прокатным хитом – и вполне обошлось без скандала.

Найдите остальные девять отличий

Если тридцать лет назад авторам фильма "Робин Гуд: Принц воров" пришлось как-то пояснять появление героя-мавра в отряде легендарного народного мстителя (при этом реакция местных жителей на него была, как и полагается, диковатой), то сегодня трудно представить исторический фильм без чернокожего актера. Только в феврале этого года на экраны вышла британская экранизация "Трех мушкетеров" с чернокожим Д`Артаньяном (Малачи Пуллар-Латчмен).

Другой вопрос, что "Анна Болейн", как и "Великая" – очень средний сериал, и если бы не скандал вокруг Джоди Тернер‑Смит, для которой это всего лишь седьмая серьезная роль в карьере, то вряд ли его кто-нибудь заметил. Все это слишком похоже на пиар-акцию с целью поднять рейтинги сериала. И ведь получилось!

Если после премьеры "Анна Болейн" получила один из самых худших рейтингов в истории imdb.com – всего лишь 1,2 балла из 10, то сейчас зрители оценили сериал в 5,6 баллов.

Напомним, что новый фильм Антония Лукича "Люксембург, Люксембург" собрал в прокате 5 млн 590 тыс грн только за первый уикэнд. "Телеграф" разбирался, в чем секрет такого успеха.