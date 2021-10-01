Netflix "заговорил" по-украински: плюсы для киноманов и цена подписки

Подписка на сервис с новыми фильмами и шоу в Украине стартует от 246 гривен в месяц

С пятницы, 1 октября, украинцы смогут смотреть любимые шоу и сериалы на платформе Netflix с украинским интерфейсом.

О локализации сервиса в Украине сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, американская компания официально запустила домен netflix.ua и страницы в соцсетях, которые на момент выхода новости еще не прошли верификацию, но обзавелись подписчиками.

Страница украинского Netflix в "Фейсбуке"

Уже в ближайшее время там должны появиться украинские субтитры и еще больше дубляжа на родном языке.

Netflix в "Игстаграмм"

Отметим, что воспользоваться платформой Netflix можно с телевизора или любого гаджета, а тарифные планы составляют от 7,99 до 11,99 евро в месяц (от 246,3 до 369,6 грн соответственно).

Напомним, в октябре 2020 года Netflix выпустил драматичный сериал "Ход королевы"/"The Queenʼs Gambit", который сразу же завоевал внимание зрителей своим сюжетом, переданной атмосферой и отличной актерской игрой главной героини Ани Тейлор-Джой. Однако 80-летняя гроссмейстер обвинила стриминговый сервис во лжи и сексизме и подала соответствующий иск в суд.