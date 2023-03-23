"Поймать Кайдаша" и еще 8 украинских фильмов: что можно посмотреть на Netflix (видео)

Сейчас на Netflix можно посмотреть два десятка украинских фильмов и сериалов

29 марта на стриминговом сервисе Netflix состоится премьера отечественного сериала "Поймать Кайдаша", который стал одним из самых популярных украинских телешоу. А на следующий день на Netflix появится документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент", в котором известный шеф-повар Евгений Клопотенко расскажет о разных рецептах приготовления национального блюда.

Всего на стриминговом гиганте доступны для просмотра на территории Украины два десятка отечественных фильмов, документалок и сериалов. "Телеграф" отобрал для вас лучшие.

"Поймать Кайдаша"

Сериал стал заметным событием культурной жизни – тот нечастый случай в украинском кино, когда и зрители, и критики были единодушны в своих похвалах. Драматург Наталья Ворожбит настолько удачно адаптировала классическую повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" к современности, что только на сервисе YouTube сериал посмотрели более 32 млн человек. Не удивительно, что "Кайдаш" стал лучшим игровым сериалом-2021 по версии "Золотой дзиги" и активно обсуждался в соцсетях.

"Борщ. Секретный ингредиент"

Из документального фильма шеф-повара Евгения Клопотенко можно узнать о том, что на просторах нашей Родины борщ готовят по 16 рецептам, и каждый из них отличается, в зависимости от региона. В Одесской области борщ вполне ожидаемо варят с рыбой, на границе с Беларусью добавляют мед и кислую капусту, а в Ужгороде рецепт приготовления борща испытал сильное влияние венгерской кухни. По словам создателей, фильм не столько о кулинарии, традициях и путешествиях, сколько о человеческих ценностях. Приятного аппетита!

"Мои мысли тихие"

Комедия молодого режиссера Антонио Лукича не просто стала зрительским хитом, но еще и вошла в рейтинг 100 лучших украинских фильмов наравне с лентами классиков Ивана Мыколайчука и Александра Довженко. Роуд-муви о поисках молодым звукооператором редкой птицы в компании своей мамы (запоминающаяся роль Ирмы Витовской-Ванца), как и всякое хорошее "дорожное кино" – в первую очередь, о человеческих отношениях и поиске взаимопонимания. Вечная история отцов и детей, сдобренная адекватным юмором, мало кого оставила равнодушным.

"Сторожевая застава"

Первый украинский фильм в жанре фэнтези по мотивам одноименного романа Владимира Руткивского рассчитан на самое молодое поколение, но наверняка позабавит и взрослых – например, шутками на политическую тему. "Сторожевая застава" рассказывает о подростке, который попадает через портал времени в эпоху Киевской Руси в отважно помогает богатырям сразиться с половцами. Несмотря на варварское смешение эпох, жанров и стилей, фильм подкупает динамизмом, добротой и мягким юмором.

"Носорог"

Нашумевший фильм Олега Сенцова, снятый режиссером после освобождения из якутского лагеря, где он отбывал 20-летний срок. Лента рассказывает историю восхождения и падения жестокого бандита-беспредельщика с красноречивым прозвищем "Носорог", чью роль сыграл "азовец" Сергей Филимонов. Фильм отличает жестокость и погружение в депрессивную атмосферу 1990-х. Несмотря на несколько невнятную историю и прямолинейную мораль, парочка гениально поставленных сцен заметно выделяют "Носорога" из общего потока фильмов.

"Я работаю на кладбище"

Один из лучших украинских фильмов последних лет вполне оправдывает свое название – это черная комедия об архитекторе, который переживает кризис среднего возраста и в самом деле, зарабатывает на жизнь изготовлением надгробных памятников. И хотя фильм поругивали за некоторую театральность, и справедливо, экранизацию одноименной книги блогера Павла "Паштета" Белянского отличают интересная криминальная интрига и качественная операторская работа. Лучший визуальный памятник осеннему Киеву, еще не изувеченному войной.

"Поводырь"

Один из самых заметных украинских фильмов прошлого десятилетия рассказывает историю путешествия по Украине тридцатых годов ХХ века слепого кобзаря и мальчика, сына американского экспата, который стал жертвой ОГПУ. Чтобы спасти свою жизнь и передать на Запад документы о Голодоморе, мальчик становится поводырем кобзаря. Мелодраматический сюжет окупается прекрасной работой Сергея Михальчука, одного из лучших украинских операторов. Первая роль в кино певицы Джамалы.

"Снайпер. Белый ворон"

Несмотря на расхожий сюжет о простом парне, который берет в руки оружие, чтобы отомстить, эта история основана на документальной книге снайпера Николая Воронова. И хотя не терял на войне семью, как в фильме, он в самом деле работал учителем в Горловке, а после вторжения на Донбасс в 2014-м выучился на снайпера и сейчас продолжает воевать в рядах ВСУ. "Снайпер. Белый ворон" – крепкая военная драма, которой почти удалось избежать пафоса патриотического кино. Фильм динамичный, с напряженными дуэлями снайперов, а финальная сцена боя сделана на достойном уровне.

"Максим Оса и золото Песеглавца"

Первую в истории отечественного кино экранизацию графического романа ждали почти десять лет. Книга Игоря Баранько стала одним из лучших украинских комиксов, так что и требования к фильму были соответствующие. Но несмотря на неизбежные для нашей кинодраматургии штампы, лента получилась очень зрелищной и стильной, с качественно поставленными боевыми сценами и черным юмором. Но главная удача – это сам казак Максим Оса, брутальный и харизматичный герой, сочетающий комиксовую условность с живым характером. Определенно, у жанрового кино Украины может быть славное будущее.

Напомним, что мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым украинским фильмом во времена Независимости.