От классики до тяжелого металла. 10 песен на стихи Тараса Шевченко на любой вкус (видео)

Хотя сам Кобзарь писал в стиле Blues, его стихи идеально ложатся на любую музыку

9 марта в Украине (да и не только) отмечают день рождения Тараса Шевченко. Сегодня 209 лет как появися на свет наш национальный гений. "Телеграф" собрал для вас лучшие песни на стихи Кобзаря в самых разных музыкальных стилях и жанрах.

Gothic Rock. Кому Вниз, "Суботів"

Пожалуй, ни одна другая украинская рок-группа не написала столько песен на стихи Шевченко, как ветераны готик-рока "Кому Вниз". У них даже есть целый альбом "4: Шевченко", целиком состоящий из песен на стихи Кобзаря. "Суботів", написанная еще в 1990 году, стала первой и самой известной. По словам фронтмена и голоса группы Андрея Середы, эту песню он подарил на день рождения отцу. А поэзию Тараса Шевченко ему по-настоящему открыл однокашник по Театральному институту, известный актер Алексей Горбунов.

Avant Pop. Тельнюк: Сестри, "Тече вода"

В репертуаре дуэта "Тельнюк: Сестри" много прекрасных песен на стихи Шевченко – у них даже есть отдельная концертная программа "Наш Шевченко", с которой сестры объехали в 2016 году всю Украину. Так что выбрать какую-то одну композицию оказалось не так уж просто, поэтому "Телеграф" решил отдать предпочтение самому известному стихотворению поэта. Наверное, это самый изысканный по исполнению и звучанию трек в нашей подборке. Просто послушайте, от этой песни пойдут мурашки по коже даже у самого искушенного меломана.

A Capella. Піккардійська Терція, "Ой по горі роман цвіте"

Это стихотворение, которое Кобзарь написал во время последней поездки в Украину в 1859 году, музыкант и телеведущий Игорь Пелых положил на музыку еще тридцать лет назад. Но песня относительно недавно стала известной, причем в исполнении а-капелльного секстета из Львова "Піккардійська Терція". Композиция "Ой по горі роман цвіте" вышла на диске в сентябре 2017 года, накануне 25-летия группы.

Как вспоминает Андрей Крапаль, который делал аранжировку, Пелых очень давно дал согласие использовать его музыку, но песня долго "вызревала". Крапаль знал, что Шевченко очень любил петь и обладал красивым голосом, поэтому он представлял себе, как бы это стихотворение спел сам Кобзарь, а это была большая ответственность. Определенно один из самых красивых треков в нашем списке.

Хоровая музыка. Георгий Майборода, "Тополя"

Личность и творчество Тараса Шевченко занимают особое место в наследии композитора, дирижера, педагога Георгия Майбороды. Так, по мотивам произведений Кобзаря он написал симфоническую поэму "Лилея", а жизни самого поэта посвящена "опера на четыре новеллы "Тарас Шевченко", записанная на пластинку еще в 1964 году. К слову, российские композиторы тоже занимались переложением стихотворений Тараса Шевченко – правда, в переводе на русский язык. Как например, романс "Полюбила я на печаль свою", написанный Сергеем Рахманиновым на стихи "Полюбилася я, одружилася я з безталанним сиротою" в переводе Алексея Плещеева.

Pop Music. Ирина Билык, "Бандуристе, орле сизий"

Не смогла пройти мимо наследия Тараса Шевченко и одна из лучших поп-певиц Украины последних 30 лет Ирина Билык. В основу композиции легло стихотворение Тараса Шеченко "Н. Маркевичу", написанное в 1840 году в Санкт-Петербурге и адресованное историку, первому украинскому энциклопедисту Николаю Андреевичу Маркевичу. С ним Кобзарь консультировался во время работы над поэмой "Гайдамаки". (Сама песня вошла в альбом Ирины Билык "Країна" 2001 года.) Любопытно, что клип на песню "Бандуристе, орле сизий", снятый по горячим следам Аланом Бадоевым, вышел только в 2012-м.

Reggae. Фома та гурт Мандри, "Думи Мої"

Одно из самых неожиданных переложений поэзии Кобзаря на музыку сделал легендарный Фома – в отличие от традиционно минорных, сумрачных песен на стихи Шевченко, он исполнил самый знаменитый текст Тараса Григорьевича в солнечном карибском стиле Reggae. "Я считаю, что Шевченко, несмотря на весь трагизм и драматизм своей судьбы, все же был большой счастливчик и ценитель жизни, он знал в этом толк", – поделился музыкант в одном из интервью.

В записи приняла участие духовая секция одной из самых известных регги-групп Украины The ВЙО", а при создании клипа были использованы рукописи, живопись и графика Тараса Шевченко. Их "оживил" с помощью компьютерной графики Игорь Загребнюк, а режиссером видео выступил сам Сергей Фоменко.

Ska. Kozak System, "Гайдамацька"

Разновидность музыки Reggae под названием Ska исповедует в своем творчестве группа Kozak System. Ska вообще удивительно легко ложится на украинский язык, возможно, поэтому в этом стиле играет немало украинских групп. "Гайдамацька" вышла в 2012 году на дебютном альбоме Kozak System, получившем название "Шабля". Забавно, что до ухода вокалиста Александра Ярмолы группа называлась как раз "Гайдамаки".

Ukrabilly. Ot Vinta, "Кохайтесь, чорноброві!"

Еще одна необычная интерпретация поэзии Тараса Шевченко. Группа из Ровно во главе с музыкантом и художником-карикатуристом Юрием Журавлем, чьи рисунки видел, наверное, каждый украинец, играет невиданную и разухабистую смесь из американского рокабилли и кантри с украинском фолком. Так что и название своему стилю музыкантам пришлось придумывать особенное. Ot Vinta сочетают настоящий рок-н-ролльный драйв с юмором – как в текстах песен, так и в клипах и концертных выступлениях. Песня "Кохайтесь, чорноброві!" не стала исключением: не самое веселое стихотворение Кобзаря они превратили в стебный перфоманс.

Blues. Оксана Муха, "Якби з ким сісти хліба з'їсти"

Конечно же, нельзя обойти внимание один из старейших и уважаемых стилей современной музыки – Blues. Меланхоличная, полная скрытой боли музыка чернокожих рабов, которые веками боролись за сохранение своей идентичности, внутренне очень близка поэзии Шевченко, который, как мы знаем, родился крепостным. На это обратил внимание автор музыки, украинский композитор и дирижер Дмитрий Кацал, который считает, что "Шевченко писал в блюзе". И это ощущение прекрасно передала исполнительница песни Оксана Муха, финалистка девятого сезона шоу "Голос країни".

Folk Black Mеtal. Drudkh, "Ціна волі"

И напоследок самый экзотический трек в экстремальном стиле Folk Black Mеtal от харьковской группы Drudkh, известной далеко за пределами Украины. (Так, пластинки группы издает французская звукозаписывающая компания Seasons Of Mist, распространяющая свою продукцию по всему миру.)

Большинство песен Drudkh посвящены национально-освободительной борьбе украинцев и написаны на стихи таких классиков, как Иван Франко, Олег Ольжич и Майк Йогансен. Конечно же, не стал исключением и Тарас Шевченко. Альбом 2005 года "Лебединий шлях" почти целиком основан на поэме "Гайдамаки". Эта музыка не самая простая для восприятия, но ее выделяет из общего потока однотипных Black Mеtal-групп использование украинской бандуры.

Напомним, что мы раскрыли читателям рецепт любимого блюда Кобзаря – невероятного одесского борща с карасями. Кроме того, "Телеграф" собрал самые смешные приколы и мемы про Тараса Шевченко.