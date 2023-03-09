Говорил по-украински до того, как это стало мейнстримом: самые смешные приколы и мемы про Тараса Шевченко

Сегодня, 9 марта Украина отмечает день рождения известнейшего украинского писателя, художника, настоящего гения и пророка — Тараса Григорьевича Шевченко. За свою жизнь он оставил большое наследие в виде картин, стихов и поем, многие из которых очень актуальны в 2023 году.

Шевченко является одним из самых ключевых фигур в украинской культуре, поэтому он часто становится героем различных мемов. Отметим, что все они не обидные и не уменьшают тот вклад, который Тарас Григорьевич внес в нашу культуру, а наоборот показывают насколько поэт был многогранным, а интерпретация его произведений может быть разной.

"Телеграф" собрал с просторов сети самые прикольные, смешные и веселые приколы, картинки и мемы о Шевченко, которые 100% понравятся всем без исключения.

Ранее мы рассказывали, что на день рождения Леси Украинки, который приходится на 25 февраля, хотят установить День украинской женщины. Это предложение связано с тем, что оно – одна из самых выдающихся фигур украинской культуры. Это женщина, которая, несмотря на сложную судьбу, находила вдохновение и создала ряд гениальных произведений. Ее слова "Я хочу крізь сльози сміятися" — жизненный девиз многих украинцев в наше время.