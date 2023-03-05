Любимая фраза всех бабушек - "Только банки верните!":уморительные шутки для настроения

Веселые шутки и приколы про любимых бабуль и дедуль

Чтобы ваше настроение не портила мысль о том, что завтра уже понедельник, "Телеграф" решил поднимать его своим читателям с помощью веселых шуток и приколов. Мы подготовили свежую подборку анекдотов про бабушек и дедушек, которые 100% поднимут вам настроение в этот весенний день.

Читайте, поднимайте себе настроение и узнавайте своих бабуль и дедуль.

— Дедушка, как вам новый телевизор? — Шикарно! Закроешь глаза, откинешься в кресле, и такое ощущение, будто радио слушаешь.

Объясняла бабушке, что теперь учусь на программиста. Сошлись на том, что я ремонтирую телевизоры и развожу мышей…

Мой дедушка смотрит видеоклипы таким строгим взглядом, что девушки начинают прикрываться.

— Бабушка, я не могу говорить, я на конференции в Лондоне. — А мне плевать! Огурцы брал? Чтобы банки сегодня же привез!

Всё-таки бабушки — странные существа! Пришла с тросточкой, ушла — без. Почти бегом вернулась, взяла тросточку и медленно, прихрамывая пошла прочь…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.