Укр

Любимая фраза всех бабушек - "Только банки верните!":уморительные шутки для настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Любимая фраза всех бабушек - "Только банки верните!":уморительные шутки для настроения Новость обновлена 05 марта 2023, 09:54

Веселые шутки и приколы про любимых бабуль и дедуль

Чтобы ваше настроение не портила мысль о том, что завтра уже понедельник, "Телеграф" решил поднимать его своим читателям с помощью веселых шуток и приколов. Мы подготовили свежую подборку анекдотов про бабушек и дедушек, которые 100% поднимут вам настроение в этот весенний день.

Читайте, поднимайте себе настроение и узнавайте своих бабуль и дедуль.

— Дедушка, как вам новый телевизор?

— Шикарно! Закроешь глаза, откинешься в кресле, и такое ощущение, будто радио слушаешь.

Анекдоты про бабушек и дедушек

Объясняла бабушке, что теперь учусь на программиста. Сошлись на том, что я ремонтирую телевизоры и развожу мышей…

Анекдоты про бабушек и дедушек

Мой дедушка смотрит видеоклипы таким строгим взглядом, что девушки начинают прикрываться.

Анекдоты про бабушек и дедушек

— Бабушка, я не могу говорить, я на конференции в Лондоне.

— А мне плевать! Огурцы брал? Чтобы банки сегодня же привез!

Анекдоты про бабушек и дедушек

Всё-таки бабушки — странные существа! Пришла с тросточкой, ушла — без. Почти бегом вернулась, взяла тросточку и медленно, прихрамывая пошла прочь…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.

Теги:
#Смех #Шутки #Юмор #Анекдот #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты