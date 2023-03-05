Любимая фраза всех бабушек - "Только банки верните!":уморительные шутки для настроения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Чтобы ваше настроение не портила мысль о том, что завтра уже понедельник, "Телеграф" решил поднимать его своим читателям с помощью веселых шуток и приколов. Мы подготовили свежую подборку анекдотов про бабушек и дедушек, которые 100% поднимут вам настроение в этот весенний день.
Читайте, поднимайте себе настроение и узнавайте своих бабуль и дедуль.
— Дедушка, как вам новый телевизор?
— Шикарно! Закроешь глаза, откинешься в кресле, и такое ощущение, будто радио слушаешь.
Объясняла бабушке, что теперь учусь на программиста. Сошлись на том, что я ремонтирую телевизоры и развожу мышей…
Мой дедушка смотрит видеоклипы таким строгим взглядом, что девушки начинают прикрываться.
— Бабушка, я не могу говорить, я на конференции в Лондоне.
— А мне плевать! Огурцы брал? Чтобы банки сегодня же привез!
Всё-таки бабушки — странные существа! Пришла с тросточкой, ушла — без. Почти бегом вернулась, взяла тросточку и медленно, прихрамывая пошла прочь…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.