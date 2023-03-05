Улюблена фраза всіх бабусь — "Тільки банки поверніть!": смішні жарти для настрою

Веселі жарти та приколи про улюблених бабусь та дідусів

Щоб ваш настрій не псувала думка, що завтра вже понеділок, "Телеграф" вирішив підіймати його своїм читачам за допомогою веселих жартів та приколів. Ми підготували свіжу добірку анекдотів про бабусь та дідусів, які 100% піднімуть вам настрій цього весняного дня.

Читайте, підіймайте собі настрій і впізнайте своїх бабусь та дідусів.

— Дідусю, як вам новий телевізор? - Шикарно! Заплющуєш очі, відкинешся в кріслі, і таке відчуття, ніби радіо слухаєш.

Пояснювала бабусі, що тепер навчаюсь на програміста. Зійшлися на тому, що я ремонтую телевізори та розводжу мишей.

Мій дідусь дивиться відеокліпи таким суворим поглядом, що дівчата починають прикриватися.

— Бабуся, я не можу говорити, я на конференції у Лондоні. — А мені начхати! Огірки брав? Щоб банки сьогодні привіз!

Все-таки бабусі — дивні істоти! Прийшла з тростиною, пішла — без. Майже бігом повернулася, взяла тростину і повільно, накульгуючи пішла геть…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.