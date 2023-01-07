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Моя сексуальна фантазія на вихідні – виспатися у всіх позах: нові анекдоти, які усміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Моя сексуальна фантазія на вихідні – виспатися у всіх позах: нові анекдоти, які усміхнуть Новина оновлена 07 січня 2023, 10:38

Жарти та приколи, які обов’язково піднімуть вам настрій на весь день

Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього святкового дня, "Телеграф" вирішив посміхнути своїх читачів не лише за допомогою актуальних анекдотів про Різдво, а й про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про вихідні.

Чумова субота! Не можу вирішити - почитати книгу чи розгадувати кросворд, а коли чайник закипить, навіть боюся уявити, що почнеться!

анекдот про суботу і неділю

Чим збираюся зайнятися у вихідні? Я давно не був на дивані, багато справ там накопичилося…

анекдот про смертні гріхи

Вихідні проходять під девізом "ЖЕРТИ НЕ МОЖНА ЗУПИНИТИСЯ!". Найголовніше тепер — кому поставити.

анекдот про вихідні

Плюси вихідних - можеш робити все, що хочеш.

Мінуси вихідних - а нічого вже й не хочеш…

жарт про вихідні

Я не люблю вихідні. Тільки налаштуєшся посидіти біля каміна з філіжанкою кави у кріслі-качалці… І тут БАЦ. З’ясовується, що у тебе немає ні каміна, ні кави, ні крісла-гойдалки.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

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#Жарти #Гумор #Вихідні #Анекдоти