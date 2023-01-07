Моя сексуальна фантазія на вихідні – виспатися у всіх позах: нові анекдоти, які усміхнуть
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Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього святкового дня, "Телеграф" вирішив посміхнути своїх читачів не лише за допомогою актуальних анекдотів про Різдво, а й про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.
Сьогодні "Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про вихідні.
Чумова субота! Не можу вирішити - почитати книгу чи розгадувати кросворд, а коли чайник закипить, навіть боюся уявити, що почнеться!
Чим збираюся зайнятися у вихідні? Я давно не був на дивані, багато справ там накопичилося…
Вихідні проходять під девізом "ЖЕРТИ НЕ МОЖНА ЗУПИНИТИСЯ!". Найголовніше тепер — кому поставити.
Плюси вихідних - можеш робити все, що хочеш.
Мінуси вихідних - а нічого вже й не хочеш…
Я не люблю вихідні. Тільки налаштуєшся посидіти біля каміна з філіжанкою кави у кріслі-качалці… І тут БАЦ. З’ясовується, що у тебе немає ні каміна, ні кави, ні крісла-гойдалки.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.