Моя сексуальна фантазія на вихідні – виспатися у всіх позах: нові анекдоти, які усміхнуть

Жарти та приколи, які обов’язково піднімуть вам настрій на весь день

Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього святкового дня, "Телеграф" вирішив посміхнути своїх читачів не лише за допомогою актуальних анекдотів про Різдво, а й про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про вихідні.

Чумова субота! Не можу вирішити - почитати книгу чи розгадувати кросворд, а коли чайник закипить, навіть боюся уявити, що почнеться!

Чим збираюся зайнятися у вихідні? Я давно не був на дивані, багато справ там накопичилося…

Вихідні проходять під девізом "ЖЕРТИ НЕ МОЖНА ЗУПИНИТИСЯ!". Найголовніше тепер — кому поставити.

Плюси вихідних - можеш робити все, що хочеш. Мінуси вихідних - а нічого вже й не хочеш…

Я не люблю вихідні. Тільки налаштуєшся посидіти біля каміна з філіжанкою кави у кріслі-качалці… І тут БАЦ. З’ясовується, що у тебе немає ні каміна, ні кави, ні крісла-гойдалки.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.