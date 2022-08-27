Завести гарну собаку — все одно, що вибрати собі роль страшної подружки: жарти про кращого друга людини
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Щоб ви не сумували цього спекотного літнього дня, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів про собак, які змусять сміятися до сліз.
Приходить чоловік у гості до свого друга, разом із ним у квартиру забігає величезний пес. Поки вони п’ють чай на кухні, собака бігає по квартирі, рве шпалери, фіранки, скидає горщики для квітів і гадить на підвіконня. Коли, нарешті, гість збирається йти додому, собака на завершення справи робить калюжу на килимі.
Господар із надією у голосі:
- Ну, я сподіваюся, ти забереш свою собаку?
- А я думав це твоя...
Розмовляють два собачники.
- Я хотів свого сенбернара так видресувати, щоб він гавкав, коли захоче їсти. Сотні разів я показував йому, як це треба робити!
- Ну і як успіхи? Гавкає він тепер, коли голодний?
- Ні, але він тепер нічого не їсть, поки я не загавкаю...
- Тату, заведімо собаку.
- Собака — це дороге задоволення.
- Тату, якщо ми матимемо собаку, то це буде корисно і мені, і тобі.
- Яким чином?
- Я вчитимуся відповідальності, а ти — намагатимешся більше заробляти.
— Наш собака нічого до пуття не охороняє. Вона всім дуже рада, любить спілкуватися.
— Якщо грабіжник соціофоб, це може його відлякати.
У мене живуть кішка та три собаки. Найчастіша команда в будинку: "Виплюнь кішку!"
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.