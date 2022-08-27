Завести гарну собаку — все одно, що вибрати собі роль страшної подружки: жарти про кращого друга людини

Приходить чоловік у гості до свого друга, разом із ним у квартиру забігає величезний пес. Поки вони п’ють чай на кухні, собака бігає по квартирі, рве шпалери, фіранки, скидає горщики для квітів і гадить на підвіконня. Коли, нарешті, гість збирається йти додому, собака на завершення справи робить калюжу на килимі.

Господар із надією у голосі:

- Ну, я сподіваюся, ти забереш свою собаку?

- А я думав це твоя...