Завести красивую собаку — все равно, что выбрать себе роль страшной подружки: шутки о лучшем друге человека
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Чтобы вы не грустили в этот знойный летний день, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов про собак, которые заставят смеяться до слез.
Приходит мужик в гости к своему другу, вместе с ним в квартиру забегает огромный пес. Пока они пьют чай на кухне, собака бегает по квартире, рвет обои, занавески, сбрасывает цветочные горшки и гадит на подоконники. Когда, наконец, гость собирается идти домой, собака в завершение дела, делает лужу на ковре.
Хозяин с надеждой в голосе:
— Ну, я надеюсь, ты заберешь свою собаку?!
— А я думал это твоя…
Разговаривают два собачника.
— Я хотел своего сенбернара так выдрессировать, чтобы он лаял, когда захочет есть. Сотни раз я показывал ему, как это надо делать!
— Ну, и как успехи? Лает он теперь, когда голоден?
— Нет, но он теперь ничего не ест, пока я не залаю…
— Папа, давай заведём собаку.
— Собака — это дорогое удовольствие.
— Папа, если у нас будет собака, то это будет полезно и мне, и тебе.
— Каким образом?
— Я буду учиться ответственности, а ты — стараться больше зарабатывать.
— Наша собака ничего толком не охраняет. Она всем ужасно рада, обожает общаться.
— Если грабитель социофоб, то это может его отпугнуть.
У меня живут кошка и три собаки. Самая частая команда дома: "Выплюнь кошку!"
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.