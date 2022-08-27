Завести красивую собаку — все равно, что выбрать себе роль страшной подружки: шутки о лучшем друге человека

Приходит мужик в гости к своему другу, вместе с ним в квартиру забегает огромный пес. Пока они пьют чай на кухне, собака бегает по квартире, рвет обои, занавески, сбрасывает цветочные горшки и гадит на подоконники. Когда, наконец, гость собирается идти домой, собака в завершение дела, делает лужу на ковре.

Хозяин с надеждой в голосе:

— Ну, я надеюсь, ты заберешь свою собаку?!

— А я думал это твоя…