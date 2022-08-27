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Завести красивую собаку — все равно, что выбрать себе роль страшной подружки: шутки о лучшем друге человека

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Завести красивую собаку — все равно, что выбрать себе роль страшной подружки: шутки о лучшем друге человека Новость обновлена 27 августа 2022, 09:46

Забавные шутки для хорошего настроения в эту субботу

Чтобы вы не грустили в этот знойный летний день, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов про собак, которые заставят смеяться до слез.

Приходит мужик в гости к своему другу, вместе с ним в квартиру забегает огромный пес. Пока они пьют чай на кухне, собака бегает по квартире, рвет обои, занавески, сбрасывает цветочные горшки и гадит на подоконники. Когда, наконец, гость собирается идти домой, собака в завершение дела, делает лужу на ковре.

Хозяин с надеждой в голосе:

— Ну, я надеюсь, ты заберешь свою собаку?!

— А я думал это твоя…

анекдот про собаку

Разговаривают два собачника.

— Я хотел своего сенбернара так выдрессировать, чтобы он лаял, когда захочет есть. Сотни раз я показывал ему, как это надо делать!

— Ну, и как успехи? Лает он теперь, когда голоден?

— Нет, но он теперь ничего не ест, пока я не залаю…

анекдот про собаку

— Папа, давай заведём собаку.

— Собака — это дорогое удовольствие.

— Папа, если у нас будет собака, то это будет полезно и мне, и тебе.

— Каким образом?

— Я буду учиться ответственности, а ты — стараться больше зарабатывать.

анекдот про собаку

— Наша собака ничего толком не охраняет. Она всем ужасно рада, обожает общаться.

— Если грабитель социофоб, то это может его отпугнуть.

анекдот про собаку

У меня живут кошка и три собаки. Самая частая команда дома: "Выплюнь кошку!"

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.

Теги:
#Животные #Шутки #Юмор #Анекдоты