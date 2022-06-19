Табличка на заборе: "Осторожно! Во дворе ГОЛОДНАЯ собака": прикольные шутки о четвероногих друзьях
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Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться. В сети можно найти много шуток о тупости и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.
"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям — смешные анекдоты и шутки о собаках и их хозяевах!
Судя по выражениям "уставший как собака", "голодный как собака", "побитый как собака", быть лучшим другом человека — совсем непросто.
— Мама, давай возьмем себе собаку?
— Нет, не возьмем, у папы на собак аллергия, ему от них плохо.
— Папе и от алкоголя плохо, но ты же спиртное берешь!
— Мы затосковали по топоту маленьких ножек и поэтому купили собаку.
— Собаку?!
— Каждому ясно, что собака дешевле и ног у нее больше.
— Наша собака ничего толком не охраняет. Она всем ужасно рада, обожает общаться.
— Если грабитель социофоб, то это может его отпугнуть.
- Ваш пёс покусал моего сына!
- Да вы что?! Барс такой добрый! Он и кошки ни разу не обидел!
- Простите, а что у вас рука перебинтована?
- Да не обращайте внимания! Сама виновата, суп Барсику пересолила!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.