Табличка на заборе: "Осторожно! Во дворе ГОЛОДНАЯ собака": прикольные шутки о четвероногих друзьях

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Мы, украинцы, даже во время войны найдем повод посмеяться. В сети можно найти много шуток о тупости и смерти путина, однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности в наше непростое время.

"Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям — смешные анекдоты и шутки о собаках и их хозяевах!

Судя по выражениям "уставший как собака", "голодный как собака", "побитый как собака", быть лучшим другом человека — совсем непросто.

— Мама, давай возьмем себе собаку? — Нет, не возьмем, у папы на собак аллергия, ему от них плохо. — Папе и от алкоголя плохо, но ты же спиртное берешь!

— Мы затосковали по топоту маленьких ножек и поэтому купили собаку. — Собаку?! — Каждому ясно, что собака дешевле и ног у нее больше.

— Наша собака ничего толком не охраняет. Она всем ужасно рада, обожает общаться. — Если грабитель социофоб, то это может его отпугнуть.

- Ваш пёс покусал моего сына! - Да вы что?! Барс такой добрый! Он и кошки ни разу не обидел! - Простите, а что у вас рука перебинтована? - Да не обращайте внимания! Сама виновата, суп Барсику пересолила!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.