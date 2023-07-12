Немало атеистов сломалось в зоне турбулентности: юморные анекдоты про авиацию и не только

Выбирайте, какой вам анекдот — с рыбой или курицей? И да, с рыбой закончились. Фото: konivjab.net

Внимание! Мы входим в зону юмора, ведь 12 июля во всем мире отмечают профессиональный праздник День бортпроводника гражданской авиации. Во время полета может произойти все что угодно, нельзя ничего предсказать. Столько забавных реальных ситуаций происходит с пассажирами, стюардессами и пилотами.

Если решите лететь на самолете, то лучше с хорошим настроем! В материале "Телеграфа" вы найдете самые забавные анекдоты об авиации, самолетах и многом другом.

Пассажир проходит мимо стюардессы и начинает дергать ручку кабины пилота. — Мужчина, вы куда?! — Как куда, в туалет! — Вы что, вправду думаете, что самолет летит вперед туалетом?

На любом рейсе детей по салону самолета распределяют так, чтобы всем пассажирам было одинаково плохо.

У одной моей знакомой дочка 10 лет, перед полетом в Турцию спросила: — А самолет может упасть? — Да, дочка, случается, но редко. — Хорошо бы он упал, когда мы обратно полетим… — Почему?! — Ну мы будем хотя бы отдохнувшие!

В полете стюардесса спрашивает пассажиров: — Нет ли в самолете врача? Один встает и идет в кабину пилота… Через две минуты он выходит обратно и говорит стюардессе: — Извините — но в данных условиях я не могу вылечить боязнь высоты…

В самолете парень высказывает претензии стюардессе: — Что за еду вы мне принесли?! В каком она состоянии? Стюардесса: — Молодой человек! Если бы вы знали, в каком состоянии находятся двигатели нашего самолета, у вас вообще бы пропал аппетит…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов про архитекторов, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.