Племянник спросил, почему мы говорим "повесить трубку", и теперь я чувствую себя динозавром: веселые шутки про детей

Анекдоты про детей — занимают отдельную нишу в мире юмора. Эти маленькие, а иногда и не очень, проказники обладают уникальным "даром" попадать и создавать невероятно смешные ситуации. Впрочем, не было бы их — не было бы таких смешных анекдотов и приколов.

Поскольку 10 июля отмечается День племянников и племянниц, "Телеграф" составил небольшую подборку веселых шуток и приколов на эту тематику. Поднимайте себе настроение вместе с нами.

Купала племянника в ванной, ему 5 лет. Он захотел попить воды прямо из ванной. — Нельзя ее пить, она же грязная! — Почему ты меня моешь в грязной воде?!

Мой 7-летний племянник похвалился мне, что он сделал телефон из нитки и двух пустых консервных банок. Я достал из кармана "Айфон" и сказал ему: "Посмотри, какие телефоны делают твои китайские сверстники!"…

В детской комнате жена кормит дочку грудью. Муж с тестем и племянником сидят на кухне. Муж заглядывает в детскую и спрашивает: — Что там Аня делает? Племянник отвечает: — Поставила малую на зарядку.

Племянница спросила, почему на улице только взрослые голуби и не одного маленького? Она уже забыла про свой вопрос, а я неделю мучаюсь: куда эти коварные птицы прячут своих детей?!

Маленький племянник говорит своей тёте: — Спасибо за подарок! — Не за что, малыш! — Я тоже так думаю, но мама велела вас поблагодарить.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свадьбе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.