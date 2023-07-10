Племінник спитав, чому ми говоримо "повісити трубку", і тепер я почуваюся динозавром: веселі жарти про дітей

Анекдоти про дітей займають окрему нішу у світі гумору. Ці маленькі, а іноді і не дуже, пустуни мають унікальний "дарма" потрапляти і створювати неймовірно смішні ситуації. Втім, не було б їх — не було б таких кумедних анекдотів та приколів.

Оскільки 10 липня відзначається День племінників та племінниць, "Телеграф" склав невелику добірку веселих жартів та приколів на цю тематику. Підіймайте собі настрій разом із нами.

Купала племінника у ванній кімнаті, йому 5 років. Він захотів попити води прямо із ванної. - Не можна її пити, вона ж брудна! — Чому ти мене миєш у брудній воді?

Мій 7-річний племінник похвалився мені, що він зробив телефон із нитки та двох порожніх консервних банок. Я дістав з кишені "Айфон" і сказав йому: "Подивися, які телефони роблять твої китайські однолітки!"

У дитячій кімнаті дружина годує доньку грудьми. Чоловік із тестем та племінником сидять на кухні. Чоловік заглядає у дитячу та запитує: - Що там Аня робить? Племінник відповідає: - Поставила малу на зарядку.

Племінниця запитала, чому на вулиці лише дорослі голуби та не одного маленького? Вона вже забула про своє запитання, а я тиждень мучаюся: куди ці підступні птахи ховають своїх дітей?

Маленький племінник каже своїй тітці: - Спасибі за подарунок! — Нема за що, малюку! — Я теж так думаю, але мама веліла вам подякувати.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про весілля, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.