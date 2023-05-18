Яке ж весілля і без бійки, подумала наречена і вальнула свекрусі по морді: кумедні жарти, які посміхнуть
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Весна нарешті обдарувала українців довгоочікуваним теплом, а це означає, що дуже скоро на вулицях можна буде зустріти дуже багато наречених. Звичайно, весілля проходили й раніше, але в тепліший час є можливість організувати виїзну церемонію та фотосесію на свіжому повітрі.
"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам цього травневого дня і зібрав добірку позитивних жартів про весілля та наречених.
Маленька дівчинка вперше на весіллі:
- Мама, а чому наречена вся в білому?
- У неї сьогодні найкращий день в житті!
Через хвилину:
- А чому наречений весь в чорному?
- Прийми мої щирі вітання, мій хлопчику. Я впевнений, що сьогоднішній день залишиться у тебе в пам’яті як найщасливіший день у твоєму житті!
- Але ж весілля завтра, тату!
- Я знаю що говорю!
Подруга нареченої на весіллі упіймала такий букет, що ще довго не могла вийти заміж…
- Отже, молодята, чи присягаєтеся ви завжди оберігати, поважати і підтримувати один одного у хворобі та здоров'ї, багатстві та бідності, бути вірними один одному, доки смерть не розлучить вас?
- Так!
- Так!
- А тепер нехай молодята обміняються паролями від телефонів!
- Ні, ви що?! Ми тільки на обмін кільцями домовлялися!
- Скажи, а чому ти так пізно одружився?
- Ну, розумієш, перш ніж наважитись на такий серйозний крок, я хотів мати надійний і постійний прибуток.
- І ти тепер його маєш?
- Так, я отримую пенсію.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про медсестер, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.