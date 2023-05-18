Яке ж весілля і без бійки, подумала наречена і вальнула свекрусі по морді: кумедні жарти, які посміхнуть

Анекдоти, які подарують заряд гарного настрою в цей день!

Весна нарешті обдарувала українців довгоочікуваним теплом, а це означає, що дуже скоро на вулицях можна буде зустріти дуже багато наречених. Звичайно, весілля проходили й раніше, але в тепліший час є можливість організувати виїзну церемонію та фотосесію на свіжому повітрі.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам цього травневого дня і зібрав добірку позитивних жартів про весілля та наречених.

Маленька дівчинка вперше на весіллі: - Мама, а чому наречена вся в білому? - У неї сьогодні найкращий день в житті! Через хвилину: - А чому наречений весь в чорному?

- Прийми мої щирі вітання, мій хлопчику. Я впевнений, що сьогоднішній день залишиться у тебе в пам’яті як найщасливіший день у твоєму житті! - Але ж весілля завтра, тату! - Я знаю що говорю!

Подруга нареченої на весіллі упіймала такий букет, що ще довго не могла вийти заміж…

- Отже, молодята, чи присягаєтеся ви завжди оберігати, поважати і підтримувати один одного у хворобі та здоров'ї, багатстві та бідності, бути вірними один одному, доки смерть не розлучить вас? - Так! - Так! - А тепер нехай молодята обміняються паролями від телефонів! - Ні, ви що?! Ми тільки на обмін кільцями домовлялися!

- Скажи, а чому ти так пізно одружився? - Ну, розумієш, перш ніж наважитись на такий серйозний крок, я хотів мати надійний і постійний прибуток. - І ти тепер його маєш? - Так, я отримую пенсію.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про медсестер, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.