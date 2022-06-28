Видаючи мене заміж, рідня сказала: "У нас товар, а вам — капець!": Свіжі жарти про весілля

Завдяки гумору та жартам українці підбадьорюють себе та навколишніх

Український народ не зламати у складних ситуаціях, а гумор у цьому лише допомагає, адже це чудовий спосіб трохи відволіктися. І нехай більшість жартів про невдачі російських окупантів, є серед них і "вічні" теми, які ніколи не втрачають актуальності.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам та зібрав добірку позитивних жартів про весілля.

Наречена була настільки негарною, що для її викупу довелося найняти досвідченого менеджера з продажу.

Коли я організую своє весілля, покличу близько 300 гостей і повністю забороню алкоголь. І найму того, хто таємно продаватиме алкогольні напої. Весілля має окупити себе.

Дідусь з онуком присутні на одруженні у РАГСі: — Дідусю, а що підписує наречений? — Акт про капітуляцію, онучок.

- А тепер наносьмо на швидкість один одному ножові поранення! - Гарний тамада. І конкурси цікаві!

Всю дорогу до РАГСу весільна лялька на капоті поверталася назад і шепотіла нареченому: - Біжи!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку жартів про Адама та Єву.