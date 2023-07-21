Їм тільки здорову піцу: смішні жарти про фаст-фуд

У п’ятницю, 21 липня, відзначається не менш смачне свято, ніж 20-го — Міжнародний день нездорової їжі. А це означає, що у всіх любителів фаст-фуду з’явився "офіційний привід" сходити до своєї улюбленої кафешки та поїсти піцу, картоплю фрі чи якийсь бургер.

"Телеграф" своєю чергою хоче, щоб цей день у вас пройшов на позитивній ноті, адже сьогодні ще й п’ятниця! Ми зібрали найкращі анекдоти про улюблену їжу та напої, які піднімуть настрій усім без винятку.

— Як ви здогадалися, що я раніше робив шаурму? - Ви квіти в лаваш завернули!

- Чи ходите ви в Макдональдс? - Ходжу. І по-великому, і по-маленькому.

Дружина, відкриваючи коробку з піцею "цезар": — Плюючі на ЗОЖ вітають тебе!

Усі чомусь французьку кухню хвалять. Нещодавно я був у Парижі, сходив, спробував. Нічого особливого! "Макдоналдс" як "Макдоналдс".

Та нормальний хавчик – шаурма. Просто треба перед їжею не забувати про закуску з активованого вугілля.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про свекруху, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.