У хорошого бухгалтера не сходиться лише блискавка на спідниці! Смішні жарти в цей день
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В Україні 16 липня відзначають професійне свято – День бухгалтера. Ми вже підготували для читачів гарні листівки з Днем бухгалтера 2023, а тепер приймаємося за жарти.
Пропонуємо посміхнутися і підняти собі настрій у цей особливий для професіоналів день, які грамотно працюють з цифрами та складають фінансові звіти. Читаємо та сміємося, зі святом!
У фірму вриваються хлопці зі зброєю та в масках:
- Усім лежати, це пограбування!
Головбух опускається на підлогу і бурмоче:
- Дякую! Оце пощастило, тепер усе спишемо!
Помер бухгалтер. Апостол Петро подивився в книгу його життя, почухав німб і каже:
- У тебе гріхів та праведних справ порівну. Тому я тобі дам можливість зробити вибір – рай чи пекло.
І повів на екскурсію. Заходять у пекло, а там купа клерків метушаться, документи носять, принтери папір жують, компи виснуть, серваки туплять, каву літрами, дим сигаретний хмарою висить, начальство репетує, телефони дзвонять — місяць закривають.
Бухгалтер відсахнувся:
- О, такого мені й за життя вистачило! Хочу подивитись на рай.
Приходять до раю, відчиняють двері і… Та сама картина — клерки, біганина, документи, комп’ютери, дзвінки, крики.
Бухгалтер здивований:
- Тут же те саме!
- Ні, тут у них баланс зійдеться!
Насправді Англія лише другий споживач чаю у світі. На першому місці з гігантським відривом – бухгалтерія.
У пеклі існує спеціальне місце для бухгалтерів, які надсилають реквізити в електронному вигляді картинкою.
Наша бухгалтер телефоном: "Це ви міркуєте з погляду здорового глузду, а не Податкового кодексу!"
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про стюардес та авіацію, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.