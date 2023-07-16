У хорошого бухгалтера не сходиться лише блискавка на спідниці! Смішні жарти в цей день

Досвідчений бухгалтер якщо й помиляється, то на свою користь. Фото: pinterest.com

В Україні 16 липня відзначають професійне свято – День бухгалтера. Ми вже підготували для читачів гарні листівки з Днем бухгалтера 2023, а тепер приймаємося за жарти.

Пропонуємо посміхнутися і підняти собі настрій у цей особливий для професіоналів день, які грамотно працюють з цифрами та складають фінансові звіти. Читаємо та сміємося, зі святом!

У фірму вриваються хлопці зі зброєю та в масках: - Усім лежати, це пограбування! Головбух опускається на підлогу і бурмоче: - Дякую! Оце пощастило, тепер усе спишемо!

Помер бухгалтер. Апостол Петро подивився в книгу його життя, почухав німб і каже: - У тебе гріхів та праведних справ порівну. Тому я тобі дам можливість зробити вибір – рай чи пекло. І повів на екскурсію. Заходять у пекло, а там купа клерків метушаться, документи носять, принтери папір жують, компи виснуть, серваки туплять, каву літрами, дим сигаретний хмарою висить, начальство репетує, телефони дзвонять — місяць закривають. Бухгалтер відсахнувся: - О, такого мені й за життя вистачило! Хочу подивитись на рай. Приходять до раю, відчиняють двері і… Та сама картина — клерки, біганина, документи, комп’ютери, дзвінки, крики. Бухгалтер здивований: - Тут же те саме! - Ні, тут у них баланс зійдеться!

Насправді Англія лише другий споживач чаю у світі. На першому місці з гігантським відривом – бухгалтерія.

У пеклі існує спеціальне місце для бухгалтерів, які надсилають реквізити в електронному вигляді картинкою.

Наша бухгалтер телефоном: "Це ви міркуєте з погляду здорового глузду, а не Податкового кодексу!"

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про стюардес та авіацію, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.