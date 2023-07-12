Чимало атеїстів зламалося в зоні турбулентності: гуморні анекдоти про авіацію і не тільки
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Увага! Ми входимо до зони гумору, адже 12 липня у всьому світі відзначають професійне свято День бортпровідника цивільної авіації. Під час польоту може статися все що завгодно, не можна нічого передбачити. Стільки кумедних реальних ситуацій відбувається з пасажирами, стюардесами та пілотами.
Якщо вирішите летіти літаком, то краще з гарним настроєм! У матеріалі "Телеграфу" ви знайдете найкумедніші анекдоти про авіацію, літаки та багато чого іншого.
Пасажир проходить повз стюардесу і починає смикати ручку кабіни пілота.
- Чоловіче, ви куди?!
- Як куди, до туалету!
- Ви справді думаєте, що літак летить вперед туалетом?
На будь-якому рейсі дітей салоном літака розподіляють так, щоб усім пасажирам було однаково погано.
В однієї моєї знайомої донька 10 років перед польотом до Туреччини запитала:
- А літак може впасти?
- Так, дочко, трапляється, але рідко.
- Добре як би він упав, коли ми назад полетимо…
- Чому?!
- Ну, ми будемо хоча б відпочилими!
У польоті стюардеса запитує пасажирів:
- Чи немає в літаку лікаря?
Один встає і йде в кабіну пілота... Через дві хвилини він виходить назад і каже стюардесі:
- Вибачте — але за цих умов я не можу вилікувати страх висоти…
У літаку хлопець висловлює претензії стюардесі:
- Що за їжу ви мені принесли? У якому вона стані?
Стюардеса:
- Молодий чоловіче! Якби ви знали, в якому стані знаходяться двигуни нашого літака, у вас взагалі пропав би апетит…
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про архітекторів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.