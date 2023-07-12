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Чимало атеїстів зламалося в зоні турбулентності: гуморні анекдоти про авіацію і не тільки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
konivjab.net Новина оновлена 12 липня 2023, 09:51

Вибирайте, який вам анекдот – з рибою чи куркою? І так, з рибою закінчилися. Фото: konivjab.net

Увага! Ми входимо до зони гумору, адже 12 липня у всьому світі відзначають професійне свято День бортпровідника цивільної авіації. Під час польоту може статися все що завгодно, не можна нічого передбачити. Стільки кумедних реальних ситуацій відбувається з пасажирами, стюардесами та пілотами.

Якщо вирішите летіти літаком, то краще з гарним настроєм! У матеріалі "Телеграфу" ви знайдете найкумедніші анекдоти про авіацію, літаки та багато чого іншого.

Пасажир проходить повз стюардесу і починає смикати ручку кабіни пілота.

- Чоловіче, ви куди?!

- Як куди, до туалету!

- Ви справді думаєте, що літак летить вперед туалетом?

анекдот про стюардес

На будь-якому рейсі дітей салоном літака розподіляють так, щоб усім пасажирам було однаково погано.

жарт про пасажира літака

В однієї моєї знайомої донька 10 років перед польотом до Туреччини запитала:

- А літак може впасти?

- Так, дочко, трапляється, але рідко.

- Добре як би він упав, коли ми назад полетимо…

- Чому?!

- Ну, ми будемо хоча б відпочилими!

анекдот про пілота

У польоті стюардеса запитує пасажирів:

- Чи немає в літаку лікаря?

Один встає і йде в кабіну пілота... Через дві хвилини він виходить назад і каже стюардесі:

- Вибачте — але за цих умов я не можу вилікувати страх висоти…

анекдот про пасажирів

У літаку хлопець висловлює претензії стюардесі:

- Що за їжу ви мені принесли? У якому вона стані?

Стюардеса:

- Молодий чоловіче! Якби ви знали, в якому стані знаходяться двигуни нашого літака, у вас взагалі пропав би апетит…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про архітекторів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти