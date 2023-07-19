Якщо ви вирішили скинути вагу в качалці, головне не скидати його на ногу тренера: веселі жарти про спортивних наставників

Жоден спортсмен не обходиться без допомоги та підтримки свого наставника – свого спортивного тренера. 19 липня в Україні віддають данину представникам цієї професії та святкують День тренера. Зазначимо, що ідея свята з’явилася ще 1999 року, проте офіційно цей день було визнано лише 2021 року.

"Телеграф" пропонує вам на кілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про спорт, тим більше у таке спортивне свято.

Одного боксера під час бою сильно побили — носа зламано, зуби вибиті, струс мозку. Сидить у роздягальні, страждає. Заходить тренер: — У мене тобі чудова новина! - Яка? - Я домовився на завтра про матч-реванш.

Тренер: — Якої мети ви хочете досягти? — Погладити всіх котиків. - Ні, фітнес цілі? — Бігати так швидко, щоб наздоганяти і гладити котиків.

— Тренере, я чогось не розумію: я вже п’ятий місяць займаюся, а живіт тільки росте! — А чого одразу тренер-то? Може, не від мене?

Жоден тренер не виховав стільки класних альпіністів та скелелазів, скільки видресувала строга вахтерка тітка Груня у жіночому гуртожитку.

— Тренере, а що треба качати, щоб усі жінки були від мене без розуму? - Нафту.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про свекруху, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.