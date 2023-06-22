Ми зі свекрухою жили щасливо цілих 20 років, а потім зустрілися: кумедні анекдоти про другу маму

У цей час для українців головне — не сумувати і триматися на хвилі позитиву. Відмінно з цим завданням допомагають справлятися не тільки анекдоти про дурість окупантів, але й теми, актуальні у будь-який час.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про свекруху та невістку. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

П’яна невістка Марина, замахнувшись на свекруху, через секунду вже твереза тиснула руку апостолу Петру.

Свекруха невістці: - Підлоги не вмієш замести, погано куховариш, сина мого пиляєш, що ти за жінка? Ось я у твої роки… - Ви у мої роки, мамо, уже третього чоловіка поховали.

– Доктор, у мене у вухах шум, в колінах тремтіння, я відчуваю себе приниженою… – Зрозуміло, а коли їде ваша свекруха?

Свекруха подарувала невістці дві блузки, невістка у себе в кімнаті одягла одну, вийшла і сіла за стіл. Свекруха і каже: – Тобі ніколи не догодиш, значить, друга блузка тобі не сподобалася, так?

– Мамо, я правильно борщ заправила? – запитала невістка. – Ні, не так! – відповіла свекруха. – А як потрібно? – Не знаю як, але не так!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про шашлики на природі, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.