Як важко виховувати сина, якого народила тобі свекруха…: веселі жарти про стосунки невістки з "другою" мамою
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Попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах. Не дарма гумор — надійний щит для мозку і хороший спосіб трохи відволіктися від поганих новин.
"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, зібравши прикольні анекдоти про непрості стосунки свекрухи та невістки.
Свекруха невістці:
- Підлоги не вмієш замести, погано куховариш, сина мого пиляєш, що ти за жінка? Ось я у твої роки…
- Ви у мої роки, мамо, уже третього чоловіка поховали.
Дівчата, ніколи не звинувачуйте у розладі шлюбу лише чоловіка. Дивіться правді в очі. Винуваті обоє… і чоловік і свекруха…
"А сукня в тебе не дуже" — сказала їй свекруха в день весілля.
"Нічого, наступного разу буде красивіше!"…
Свекруха свариться з невісткою:
- У тебе що, дах поїхав?
- Ага, погнався за вашим…
Свекруха: — От, за що Бог послав моєму сину таку дружину…?
Невістка: — За Ваші гріхи, мамо!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.