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Як важко виховувати сина, якого народила тобі свекруха…: веселі жарти про стосунки невістки з "другою" мамою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як важко виховувати сина, якого народила тобі свекруха…: веселі жарти про стосунки невістки з "другою" мамою

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Попри те, що більшість жартів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах. Не дарма гумор — надійний щит для мозку і хороший спосіб трохи відволіктися від поганих новин.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, зібравши прикольні анекдоти про непрості стосунки свекрухи та невістки.

Свекруха невістці:

- Підлоги не вмієш замести, погано куховариш, сина мого пиляєш, що ти за жінка? Ось я у твої роки…

- Ви у мої роки, мамо, уже третього чоловіка поховали.

Дівчата, ніколи не звинувачуйте у розладі шлюбу лише чоловіка. Дивіться правді в очі. Винуваті обоє… і чоловік і свекруха…

"А сукня в тебе не дуже" — сказала їй свекруха в день весілля.

"Нічого, наступного разу буде красивіше!"…

Свекруха свариться з невісткою:

- У тебе що, дах поїхав?

- Ага, погнався за вашим…

Свекруха: — От, за що Бог послав моєму сину таку дружину…?

Невістка: — За Ваші гріхи, мамо!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про ненудні стосунки чоловіка та дружини.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти