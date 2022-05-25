Побудувати велике майбутнє путіну не вдалося, тому він вирішив створити велике минуле: смішні жарти про росіян

Українці – це народ, який навіть під час війни знайде привід для сміху

Під час війни воно звичайно не дуже до жартів, проте українці навіть у таких складних ситуаціях знаходять привід посміятися. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, а також про дурість російських військових. Щобільше, гумор справді рятує: жарти не дають збожеволіти від новин.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж про росію, росіян та їх диктатора путіна, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.