Побудувати велике майбутнє путіну не вдалося, тому він вирішив створити велике минуле: смішні жарти про росіян
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Під час війни воно звичайно не дуже до жартів, проте українці навіть у таких складних ситуаціях знаходять привід посміятися. У мережі можна знайти багато жартів про недалекоглядність і смерть путіна, а також про дурість російських військових. Щобільше, гумор справді рятує: жарти не дають збожеволіти від новин.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав найкращі жарти із соцмереж про росію, росіян та їх диктатора путіна, які піднімуть настрій усім українцям без винятку.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів про санкції в росії та смерть путіна.