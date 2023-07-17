У моєї дружини татуювання касатки на попі, а раніше це був дельфінчик: смішні жарти для настрою

У понеділок, 17 липня, відзначається незвичайне, але у сучасному світі досить популярне свято – День татуювання. Якщо раніше людей з татуюваннями було порахувати на пальцях, то зараз — це стало настільки популярним, що вже вважати треба тих, хто не має тату.

Завдяки малюнкам на тілі, які до речі вперше з’явилися ще тисячі років тому, можна показати себе, свої емоції та переживання, а також багато хто таким чином знімає важливі для себе моменти та події.

На честь свята "Телеграф" зібрав добірку сміливих приколів про тату, татуювальників та їх клієнтів.

В автобусі поряд із ефектною дівчиною з татушками, майже скрізь, стоїть бабуся і з подивом вдивляється у татушку на шиї. Молода жінка: — Чи, бабусю, у твій час татушок не було? Чо вирячилась? Бабуся: — Дівчино, в мій час усе було. Я 30 років провела в Азії. Потім викладала китайську в Інституті іноземних мов. Я просто не можу зрозуміти, чому в тебе на шиї написано "повторно не заморожувати".

Мама мені завжди казала: "зробиш тату і тебе ніхто на роботу не візьме". Поясніть, будь ласка, чому я зараз на роботі? Недостатньо тату? Як це взагалі працює?

З сайту знайомств: "Шукаю дівчину. Причому обов’язково з ім’ям Настя, а то татуювання зводити дорого, а почуватися ідіотом набридло".

Життя патологоанатомів з кожним роком стає цікавішим: різноманітність татуювань на трупах хоч якось прикрашає трудові будні.

Мама сказала, що якщо я зроблю тату, то можу валити з дому. Папа сказав, що така нагода випадає не часто… і зробив тату собі…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про свекруху, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.