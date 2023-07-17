У моей жены татуировка касатки на попе, а раньше это был дельфинчик: уморительные шутки для настроения

В понедельник, 17 июля, отмечается необычный, но в современном мире достаточно популярный праздник — День татуировки. Если раньше людей с татуировками было сосчитать по пальцах, то сейчас — это стало настолько популярным, что уже считать нужно тех, у кого у тату нет.

Благодаря рисункам на теле, которые кстати впервые появились еще тысячи лет назад, можно показать себя, свои эмоции и переживания, а также многие таким образом запечатляют важные для себя моменты и события.

В честь праздника "Телеграф" собрал подборку уморительных приколов про тату, татуировщиков и их клиентов.

В автобусе рядом с эффектной девушкой с татушками, почти везде, стоит бабуля и с удивлением всматривается в татушку на шее. Юная дама: — Чё, бабуля, в твоё время татушек-то не было? Чё пялишься? Бабуля: — Девушка, в моё время всё было. Я 30 лет провела в Азии. Потом преподавала китайский в Институте иностранных языков. Я вот просто не могу понять, почему у тебя на шее написано "повторно не замораживать".

Мама мне всегда говорила: "сделаешь тату и тебя никто на работу не возьмет". Объясните, пожалуйста, почему я сейчас на работе? Недостаточно тату? Как это вообще работает?

С сайта знакомств: "Ищу девушку. Причем обязательно с именем Настя, а то татуировку сводить дорого, а чувствовать себя идиотом надоело".

Жизнь патологоанатомов с каждым годом становится интереснее: разнообразие татуировок на трупах хоть как-то скрашивает трудовые будни.

Мама сказала, что, если я сделаю тату, то могу валить из дома. Папа сказал, что такая возможность выпадает не часто… и сделал тату себе…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.