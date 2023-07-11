Говорят, работники шоколадной фабрики каждые два часа проверяют — не слиплась ли… Уморительные "сладкие" шутки
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Всех любителей сладкого — с праздником, со Всемирным днем шоколада! Возможно вы и не знали, но такой вкусный день ежегодно отмечается 11 июля. И конечно же "Телеграф" не мог этого пропустить и не отметить День шоколада веселыми шутками про этот десерт и сладкоежек.
Вашему вниманию — самые смешные анекдоты про сладости, шоколад и всех-всех, кто начинает свой день с конфетки к чаю или кофе. Пускай этот день будет наполнен позитивом!
Врачи утверждают, что в шоколаде содержится аминокислота триптофан, которая поднимает настроение. Правда, они не уточняют, что шоколад при этом надо запивать коньяком.
Сначала покупаешь Киндер ради игрушки, потом ради шоколадки, а потом тебе жизненно необходимы желтые контейнеры, потому что ты старый, но смекалистый.
— Тебе не кажется, что ты ешь слишком много шоколада?
— По-моему, ты преувеличиваешь, Алёнка.
— Я Настя.
Хотите чтобы у вас все было в шоколаде? Даем трем годовалым детям по плитке шоколада, и оставляем их без присмотра на 10 минут.
Когда я ем шоколад, то оправдываю себя, что у меня будет МЕГА-МОЗГ… Про МЕГА-ЗАД стараюсь не думать…
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.