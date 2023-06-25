— Какие духи в моде этим летом? — Спрей от комаров: веселые шутки, которые подарят позитивные эмоции
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Шутливые ситуации лета помогут вам продержаться до начала отпуска и пережить рабочие дни! Радуйтесь и делитесь юмором со своими друзьями и коллегами!
"Телеграф" подготовил для своих читателей смешные анекдоты о летней погоде и проделках природы, которые точно улыбнут вас и заставят смеяться до слез!
– Представляешь, какой прогресс! Раньше, чтобы вызвать дождь, шаманам приходилось часами быть в бубен, жертвы приносить…
– А теперь?
– А теперь достаточно просто помыть авто!
Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они подразумевают, что сейчас им ни черта не понятно, а вот наступит завтра — и тогда станет ясно, что за погода в этот день.
Уже несколько дней идет дождь. У моей женщины сильная депрессия, она стоит и смотрит в окно. Если и дальше будет идти дождь, придется впустить ее внутрь.
Производителям зонтов нужно молиться на дождливое лето, производителям босоножек нужно молиться на сухое лето, производителям пива нужно молиться на жаркое лето… А производителям водки некогда молиться, им производить надо!
- Лето. Капли дождя грустно стучали в окно. Ветер завывал, как раненый волк. Казалось, это само небо плачет, как маленький ребенок. В такую непогоду так хочется закутаться в теплый плед…
- Семен, по-моему, ты как-то не так пишешь объяснительную по поводу опоздания на работу!
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о шашлыках на природе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.