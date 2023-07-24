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Пей кофе и сможешь делать глупости еще быстрее и энергичнее: веселые шутки про бодрящий напиток

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Пей кофе и сможешь делать глупости еще быстрее и энергичнее: веселые шутки про бодрящий напиток Новость обновлена 24 июля 2023, 09:12

Веселые и энергозаряжающие шутки

В понедельник, 24 июля свой день рождения отмечает очень популярный нынче напиток, без которого многие не могут начать свой день, — растворимый кофе. Именно в этот день, в 1938 году компания Nestle начала масштабное производство растворимого кофе. Давайте же отметим этот необычный праздник чашечкой кофе и уморительными шутками про этот напиток.

Читайте смешные шутки про кофе и поднимайте себе настроение.

— Говорил тебе, не надо заваривать такой крепкий кофе с утра.

— А что случилось?

— Да я из-за тебя сегодня на работе за весь день и глаз не сомкнул!

Анекдоты про кофе

— Ах! Как у вас прекрасно пахнет кофе!

— Заходите! Не стесняйтесь! Нюхайте на здоровье!

Анекдоты про кофе

Ревизия на складе:

— А куда делся вагон растворимого кофе?!

— Куда, куда… растворился!

Анекдоты про кофе

— Девушка, позвольте угостить вас кофем!

— Ну если только экспрессом.

Анекдоты про кофе

Внезапно заметил, что после третьей чашки кофе резкость изображения на мониторе значительно улучшилась. А я уж думал новый покупать.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о выходных и отдыхе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Смех #Шутки #Юмор #Приколы #Анекдоты