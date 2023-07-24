Пей кофе и сможешь делать глупости еще быстрее и энергичнее: веселые шутки про бодрящий напиток

В понедельник, 24 июля свой день рождения отмечает очень популярный нынче напиток, без которого многие не могут начать свой день, — растворимый кофе. Именно в этот день, в 1938 году компания Nestle начала масштабное производство растворимого кофе. Давайте же отметим этот необычный праздник чашечкой кофе и уморительными шутками про этот напиток.

Читайте смешные шутки про кофе и поднимайте себе настроение.

— Говорил тебе, не надо заваривать такой крепкий кофе с утра. — А что случилось? — Да я из-за тебя сегодня на работе за весь день и глаз не сомкнул!

— Ах! Как у вас прекрасно пахнет кофе! — Заходите! Не стесняйтесь! Нюхайте на здоровье!

Ревизия на складе: — А куда делся вагон растворимого кофе?! — Куда, куда… растворился!

— Девушка, позвольте угостить вас кофем! — Ну если только экспрессом.

Внезапно заметил, что после третьей чашки кофе резкость изображения на мониторе значительно улучшилась. А я уж думал новый покупать.

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