Пий каву і зможеш робити дурниці ще швидше і енергійніше: веселі жарти про напій, що бадьорить
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У понеділок, 24 липня, свій день народження відзначає дуже популярний нині напій, без якого багато хто не може розпочати свій день, — розчинна кава. Саме в цей день, у 1938 році компанія Nestle розпочала масштабне виробництво розчинної кави. Давайте ж відзначимо це незвичайне свято філіжанкою кави та смішними жартами про цей напій.
Читайте смішні жарти про каву та підіймайте собі настрій.
— Говорив тобі, не треба заварювати таку міцну каву з ранку.
- А що сталося?
— Та я через тебе сьогодні на роботі за весь день і очей не стулив!
- Ах! Як у вас чудово пахне кава!
— Заходьте! Не соромтесь! Нюхайте на здоров’я!
Ревізія на складі:
— А куди подівся вагон розчинної кави?!
— Куди, куди… розчинився!
— Дівчино, дозвольте почастувати вас кофем!
— Ну, якщо тільки експресом.
Раптом зауважив, що після третьої чашки кави різкість зображення на моніторі значно покращала. А я вже думав новий купувати.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про вихідні та відпочинок, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.