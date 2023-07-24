Пий каву і зможеш робити дурниці ще швидше і енергійніше: веселі жарти про напій, що бадьорить

У понеділок, 24 липня, свій день народження відзначає дуже популярний нині напій, без якого багато хто не може розпочати свій день, — розчинна кава. Саме в цей день, у 1938 році компанія Nestle розпочала масштабне виробництво розчинної кави. Давайте ж відзначимо це незвичайне свято філіжанкою кави та смішними жартами про цей напій.

Читайте смішні жарти про каву та підіймайте собі настрій.

— Говорив тобі, не треба заварювати таку міцну каву з ранку. - А що сталося? — Та я через тебе сьогодні на роботі за весь день і очей не стулив!

- Ах! Як у вас чудово пахне кава! — Заходьте! Не соромтесь! Нюхайте на здоров’я!

Ревізія на складі: — А куди подівся вагон розчинної кави?! — Куди, куди… розчинився!

— Дівчино, дозвольте почастувати вас кофем! — Ну, якщо тільки експресом.

Раптом зауважив, що після третьої чашки кави різкість зображення на моніторі значно покращала. А я вже думав новий купувати.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про вихідні та відпочинок, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.