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Пий каву і зможеш робити дурниці ще швидше і енергійніше: веселі жарти про напій, що бадьорить

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Пий каву і зможеш робити дурниці ще швидше і енергійніше: веселі жарти про напій, що бадьорить Новина оновлена 24 липня 2023, 09:12

Веселі та енергозаряджаючі жарти

У понеділок, 24 липня, свій день народження відзначає дуже популярний нині напій, без якого багато хто не може розпочати свій день, — розчинна кава. Саме в цей день, у 1938 році компанія Nestle розпочала масштабне виробництво розчинної кави. Давайте ж відзначимо це незвичайне свято філіжанкою кави та смішними жартами про цей напій.

Читайте смішні жарти про каву та підіймайте собі настрій.

— Говорив тобі, не треба заварювати таку міцну каву з ранку.

- А що сталося?

— Та я через тебе сьогодні на роботі за весь день і очей не стулив!

Анекдоти про каву

- Ах! Як у вас чудово пахне кава!

— Заходьте! Не соромтесь! Нюхайте на здоров’я!

Анекдоти про каву

Ревізія на складі:

— А куди подівся вагон розчинної кави?!

— Куди, куди… розчинився!

Анекдоти про каву

— Дівчино, дозвольте почастувати вас кофем!

— Ну, якщо тільки експресом.

Анекдоти про каву

Раптом зауважив, що після третьої чашки кави різкість зображення на моніторі значно покращала. А я вже думав новий купувати.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про вихідні та відпочинок, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Приколи #Анекдоти