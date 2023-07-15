Говорять, новий день дарує шанс. Не сьогодні, сьогодні субота: жарти, які точно посміхнуть цього дня

Кумедні жарти для гарного настрою на весь день! Фото: konivjab.net

Зважаючи на те, з якою швидкістю серед українців з’являються нові анекдоти та приколи, зовсім і не скажеш, що в Україні триває війна. На це лише "натякають" жарти на воєнну тематику. Проте сьогодні не про це. На календарі вихідні — чому б не пожартувати на цю тему?

"Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про вихідні, що настали, яка підзарядить вас позитивом і відмінним настроєм. Читаємо та сміємося!

— Чому у робочі дні — задуха та спека, а у вихідні — дощі та прохолода? — Бо якщо вже паритися в робочі дні, то на повну!

Вихідні раніше: сподіваєшся, що тобі напишуть і покличуть кудись. Вихідні зараз: сподіваєшся, що тобі ніхто не напише і нікуди не покличе.

Суботній ранок. Дружина — чоловікові: - Дорогий! Який прекрасний ранок! Але треба вставати і займатися справами... А давай, я сьогодні помию голову, а ти посуд і підлогу?

Чумова субота! Не можу вирішити почитати книгу чи розгадувати кросворд, а коли чайник закипить, навіть боюся уявити, що почнеться!

Сьогодні субота, а значить, настав час нестримних веселощів. Дивитимуся у вікно, поки сил вистачить!

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про колишніх, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.