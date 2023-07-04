Якщо колишня розбила тобі серце, постарайся не розбити собі печінку: гуморні жарти про "ексів"

Прикольні жарти для гарного настрою на весь день!

Навіть у складних життєвих ситуаціях український народ завжди знайде привід, з чого посміятися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на воєнну тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

Смішні анекдоти про стосунки між колишніми на декілька хвилин повернуть вас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!

— Коли я тримаю пакет сміття у руці, завжди згадую, як ми гуляли з тобою, тримаючись за ручки…

У моєї колишньої був папуга, що говорив. Великий, яскравий, із вигнутим дзьобом. Так от, ця тварюка не замовкла ні вдень, ні вночі. А нещасний птах змушений був це слухати…

Я зрозумів, що треба бігти, коли в її комп’ютері у папці "Їжа" побачив фотографії борщу, пиріжків та її колишнього.

Першого дня відключення гарячої води з’ясував, що колишня дівчина майже рік тому забрала з собою таз і ковшик. Тобто буквально, помста — це страва, яку подають холодною.

— Степане, ось знову колишня дружина пише: я хочу, щоб ти був тут! — Іван, то, мабуть, її почуття до тебе ще не охолонули? — Так, але вона це робить щоразу, коли проходить повз цвинтар.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про архітекторів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.