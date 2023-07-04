Якщо колишня розбила тобі серце, постарайся не розбити собі печінку: гуморні жарти про "ексів"
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Навіть у складних життєвих ситуаціях український народ завжди знайде привід, з чого посміятися. І попри те, що більшість анекдотів зараз на воєнну тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
Смішні анекдоти про стосунки між колишніми на декілька хвилин повернуть вас у мирний час. Читайте та посміхайтеся!
— Коли я тримаю пакет сміття у руці, завжди згадую, як ми гуляли з тобою, тримаючись за ручки…
У моєї колишньої був папуга, що говорив. Великий, яскравий, із вигнутим дзьобом. Так от, ця тварюка не замовкла ні вдень, ні вночі.
А нещасний птах змушений був це слухати…
Я зрозумів, що треба бігти, коли в її комп’ютері у папці "Їжа" побачив фотографії борщу, пиріжків та її колишнього.
Першого дня відключення гарячої води з’ясував, що колишня дівчина майже рік тому забрала з собою таз і ковшик.
Тобто буквально, помста — це страва, яку подають холодною.
— Степане, ось знову колишня дружина пише: я хочу, щоб ти був тут!
— Іван, то, мабуть, її почуття до тебе ще не охолонули?
— Так, але вона це робить щоразу, коли проходить повз цвинтар.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про архітекторів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.