В одного архітектора дах поїхав прямо під час презентації макета: прикольні жарти

Смішні анекдоти на перший день липня. Фото: konivjab.net

З першим днем липня 2023! Літо триває, а для підтримки гарного настрою ми практично щодня робимо добірки анекдотів на різні теми, які знайомі багатьом у нашій країні та поза її межами.

1 липня в Україні відзначається День архітектури. "Телеграф" вітає всіх причетних до свята та пропонує посміхнутися жартам про архітекторів. Читаємо та сміємося!

- У чому різниця між лікарем та архітектором? - ??? - Лікарську халтуру закопають, а архітектурну триста років туристам показують.

Приходить архітектор до церкви і запитує: - А де Бог? Священник відповідає: - Бог скрізь, він у всьому сущому і навіть тут, у цих стінах. - А ось тут Ви неправі. Якщо Бог у всьому сущому, то в цих стінах його точно немає, тому що вони несучі.

На здачу житлового будинку приїжджає комісія і бачить, що на всьому фасаді намальовані якісь величезні коричневі кола. Нерівні, з підтіканням. Голова комісії підкликає виконроба: - Це що таке? - Все точно за проєктом, — молодцювато відповідає виконроб і простягає голові альбом. Голова заглядає всередину: - Ідіот! Це ж архітектори каву на кресленні ставили!

Молодий архітектор стурбовано сидить над проєктом інтер’єру. Раптом рішуче встає, бере лінійку та йде. Його слідом запитують: - Ти куди? - До туалету. Усі поржали. Архітектор повертається. Його запитують з іронією: - Ну як? Він, здивовано дивлячись на лінійку, відповідає: - Нічого не розумію! Зазвичай сто п’ятдесят, а тут триста десять… Виявилося, він ходив у туалет вимірювати кахельну плитку.

Замовник цікавиться у будівельника: - Вибачте, а чи не надто тонкі стіни в цьому будинку? - Нормальні. Ще ж й шпалери будуть…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про погоду, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.