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В одного архітектора дах поїхав прямо під час презентації макета: прикольні жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
konivjab.net

Смішні анекдоти на перший день липня. Фото: konivjab.net

З першим днем липня 2023! Літо триває, а для підтримки гарного настрою ми практично щодня робимо добірки анекдотів на різні теми, які знайомі багатьом у нашій країні та поза її межами.

1 липня в Україні відзначається День архітектури. "Телеграф" вітає всіх причетних до свята та пропонує посміхнутися жартам про архітекторів. Читаємо та сміємося!

- У чому різниця між лікарем та архітектором?

- ???

- Лікарську халтуру закопають, а архітектурну триста років туристам показують.

анекдот про замовника

Приходить архітектор до церкви і запитує:

- А де Бог?

Священник відповідає:

- Бог скрізь, він у всьому сущому і навіть тут, у цих стінах.

- А ось тут Ви неправі. Якщо Бог у всьому сущому, то в цих стінах його точно немає, тому що вони несучі.

анекдот про нову квартиру

На здачу житлового будинку приїжджає комісія і бачить, що на всьому фасаді намальовані якісь величезні коричневі кола. Нерівні, з підтіканням.

Голова комісії підкликає виконроба:

- Це що таке?

- Все точно за проєктом, — молодцювато відповідає виконроб і простягає голові альбом.

Голова заглядає всередину:

- Ідіот! Це ж архітектори каву на кресленні ставили!

анекдот для архітекторів

Молодий архітектор стурбовано сидить над проєктом інтер’єру. Раптом рішуче встає, бере лінійку та йде. Його слідом запитують:

- Ти куди?

- До туалету.

Усі поржали. Архітектор повертається. Його запитують з іронією:

- Ну як?

Він, здивовано дивлячись на лінійку, відповідає:

- Нічого не розумію! Зазвичай сто п’ятдесят, а тут триста десять…

Виявилося, він ходив у туалет вимірювати кахельну плитку.

анекдот про архітектора

Замовник цікавиться у будівельника:

- Вибачте, а чи не надто тонкі стіни в цьому будинку?

- Нормальні. Ще ж й шпалери будуть…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про погоду, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #День архітектури України