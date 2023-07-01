В одного архітектора дах поїхав прямо під час презентації макета: прикольні жарти
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З першим днем липня 2023! Літо триває, а для підтримки гарного настрою ми практично щодня робимо добірки анекдотів на різні теми, які знайомі багатьом у нашій країні та поза її межами.
1 липня в Україні відзначається День архітектури. "Телеграф" вітає всіх причетних до свята та пропонує посміхнутися жартам про архітекторів. Читаємо та сміємося!
- У чому різниця між лікарем та архітектором?
- ???
- Лікарську халтуру закопають, а архітектурну триста років туристам показують.
Приходить архітектор до церкви і запитує:
- А де Бог?
Священник відповідає:
- Бог скрізь, він у всьому сущому і навіть тут, у цих стінах.
- А ось тут Ви неправі. Якщо Бог у всьому сущому, то в цих стінах його точно немає, тому що вони несучі.
На здачу житлового будинку приїжджає комісія і бачить, що на всьому фасаді намальовані якісь величезні коричневі кола. Нерівні, з підтіканням.
Голова комісії підкликає виконроба:
- Це що таке?
- Все точно за проєктом, — молодцювато відповідає виконроб і простягає голові альбом.
Голова заглядає всередину:
- Ідіот! Це ж архітектори каву на кресленні ставили!
Молодий архітектор стурбовано сидить над проєктом інтер’єру. Раптом рішуче встає, бере лінійку та йде. Його слідом запитують:
- Ти куди?
- До туалету.
Усі поржали. Архітектор повертається. Його запитують з іронією:
- Ну як?
Він, здивовано дивлячись на лінійку, відповідає:
- Нічого не розумію! Зазвичай сто п’ятдесят, а тут триста десять…
Виявилося, він ходив у туалет вимірювати кахельну плитку.
Замовник цікавиться у будівельника:
- Вибачте, а чи не надто тонкі стіни в цьому будинку?
- Нормальні. Ще ж й шпалери будуть…
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про погоду, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.