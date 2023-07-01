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У одного архитектора крыша поехала прямо во время презентации макета: прикольные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
konivjab.net Новость обновлена 01 июля 2023, 09:54

Смешные анекдоты в первый день июля. Фото: konivjab.net

С первым днем июля в 2023 году! Лето продолжается, а для поддержки хорошего настроения мы практически каждый день делаем подборки анекдотов на разные темы, которые знакомы многим в нашей стране и вне ее границ.

1 июля в Украине отмечается День архитектуры. "Телеграф" поздравляет всех причастных к празднику и предлагает улыбнуться шуткам про архитекторов. Читаем и смеемся!

- В чём разница между врачом и архитектором?

- ???

- Врачебную халтуру закопают, а архитектурную триста лет туристам показывают.

анекдот про заказчика

Приходит архитектор в церковь и спрашивает:

- А где Бог?

Священник отвечает:

- Бог везде, он во всём сущем и даже здесь, в этих стенах.

- А вот тут Вы неправы. Если Бог во всём сущем, то в этих стенах его точно нет, потому что они несущие.

анекдот про новую квартиру

На сдачу жилого дома приезжает комиссия и видит, что по всему фасаду нарисованы какие-то огромные коричневые круги. Неровные, с подтёками.

Председатель комиссии подзывает прораба:

- Это что ещё такое?

- Всё точно по проекту, – молодцевато отвечает прораб и протягивает председателю альбом.

Председатель заглядывает внутрь:

- Идиот! Это же архитекторы кофе на чертежи ставили!

анекдот про архитекторов

Молодой архитектор озабоченно сидит над проектом интерьера. Вдруг решительно встаёт, берёт линейку и уходит. Его вслед спрашивают:

— Ты куда?

— В туалет.

Все поржали. Архитектор возвращается. Его спрашивают с иронией:

— Ну как?

Он, удивлённо глядя на линейку, отвечает:

— Ничего не понимаю! Обычно сто пятьдесят, а тут — триста десять…

Оказалось, он ходил в туалет измерять кафельную плитку.

анекдот про архитектора

Заказчик интересуется у строителя:

— Извините, а не слишком ли тонкие стены у этого дома?

— Нормальные. Еще ведь и обои будут…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #День архитектуры Украины