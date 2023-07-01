У одного архитектора крыша поехала прямо во время презентации макета: прикольные шутки

Смешные анекдоты в первый день июля. Фото: konivjab.net

С первым днем июля в 2023 году! Лето продолжается, а для поддержки хорошего настроения мы практически каждый день делаем подборки анекдотов на разные темы, которые знакомы многим в нашей стране и вне ее границ.

1 июля в Украине отмечается День архитектуры. "Телеграф" поздравляет всех причастных к празднику и предлагает улыбнуться шуткам про архитекторов. Читаем и смеемся!

- В чём разница между врачом и архитектором? - ??? - Врачебную халтуру закопают, а архитектурную триста лет туристам показывают.

Приходит архитектор в церковь и спрашивает: - А где Бог? Священник отвечает: - Бог везде, он во всём сущем и даже здесь, в этих стенах. - А вот тут Вы неправы. Если Бог во всём сущем, то в этих стенах его точно нет, потому что они несущие.

На сдачу жилого дома приезжает комиссия и видит, что по всему фасаду нарисованы какие-то огромные коричневые круги. Неровные, с подтёками. Председатель комиссии подзывает прораба: - Это что ещё такое? - Всё точно по проекту, – молодцевато отвечает прораб и протягивает председателю альбом. Председатель заглядывает внутрь: - Идиот! Это же архитекторы кофе на чертежи ставили!

Молодой архитектор озабоченно сидит над проектом интерьера. Вдруг решительно встаёт, берёт линейку и уходит. Его вслед спрашивают: — Ты куда? — В туалет. Все поржали. Архитектор возвращается. Его спрашивают с иронией: — Ну как? Он, удивлённо глядя на линейку, отвечает: — Ничего не понимаю! Обычно сто пятьдесят, а тут — триста десять… Оказалось, он ходил в туалет измерять кафельную плитку.

Заказчик интересуется у строителя: — Извините, а не слишком ли тонкие стены у этого дома? — Нормальные. Еще ведь и обои будут…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.