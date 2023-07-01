У одного архитектора крыша поехала прямо во время презентации макета: прикольные шутки
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С первым днем июля в 2023 году! Лето продолжается, а для поддержки хорошего настроения мы практически каждый день делаем подборки анекдотов на разные темы, которые знакомы многим в нашей стране и вне ее границ.
1 июля в Украине отмечается День архитектуры. "Телеграф" поздравляет всех причастных к празднику и предлагает улыбнуться шуткам про архитекторов. Читаем и смеемся!
- В чём разница между врачом и архитектором?
- ???
- Врачебную халтуру закопают, а архитектурную триста лет туристам показывают.
Приходит архитектор в церковь и спрашивает:
- А где Бог?
Священник отвечает:
- Бог везде, он во всём сущем и даже здесь, в этих стенах.
- А вот тут Вы неправы. Если Бог во всём сущем, то в этих стенах его точно нет, потому что они несущие.
На сдачу жилого дома приезжает комиссия и видит, что по всему фасаду нарисованы какие-то огромные коричневые круги. Неровные, с подтёками.
Председатель комиссии подзывает прораба:
- Это что ещё такое?
- Всё точно по проекту, – молодцевато отвечает прораб и протягивает председателю альбом.
Председатель заглядывает внутрь:
- Идиот! Это же архитекторы кофе на чертежи ставили!
Молодой архитектор озабоченно сидит над проектом интерьера. Вдруг решительно встаёт, берёт линейку и уходит. Его вслед спрашивают:
— Ты куда?
— В туалет.
Все поржали. Архитектор возвращается. Его спрашивают с иронией:
— Ну как?
Он, удивлённо глядя на линейку, отвечает:
— Ничего не понимаю! Обычно сто пятьдесят, а тут — триста десять…
Оказалось, он ходил в туалет измерять кафельную плитку.
Заказчик интересуется у строителя:
— Извините, а не слишком ли тонкие стены у этого дома?
— Нормальные. Еще ведь и обои будут…
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.