Сколько выходных будет в июле 2023: календарь праздников в Украине

Что отмечаем и есть ли дополнительные выходные в середине лета

Второй месяц лета приносит гражданам Украины множество праздников, однако учитывая то, что военное положение в стране было продлено до 18 августа, Ни о каких дополнительных выходных в связи с праздниками не может быть и речи. Однако остаются все те же субботы и воскресенья.

Нужно добавить, что никаких сокращённых рабочий дней из-за праздников так же не будет — норма трудовых часов остается прежней. "Телеграф" рассказывает, как украинцы отдыхают в июле 2023 года и что отмечают во время войны во втором месяце лета.

Выходные в июле 2023

В этом месяце официальных выходных дней будет 10. Общее количество рабочих дней в июле — 21.

Рабочие дни в Украине в июле 2023: 3-4; 10-14; 17-21; 24-28; 31.

Выходные в Украине в июле 2023: 1-2; 8-9; 15-16; 22-23; 29-30.

Праздники в июле 2023

Календарь праздников и выходных в июле 2023 года

1 июля — День архитектуры Украины, День государственного регистратора.

2 июля — День налоговика Украины, День Военно-морских Сил Украины, День войск ПВО.

4 июля — День судебного эксперта, День Национально полиции Украины.

7 июля — День работника природно-заповедного дела.

8 июля — День семьи в Украине.

9 июля — День рыбака.

12 июля — Всемирный день бортпроводника.

16 июля — День бухгалтера, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

28 июля — День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси — Украины, День системного администратора, День PR-специалиста.

30 июля — День работников торговли.

Ранее сообщалось, что этим летом следует ожидать погодных сюрпризов. Июль не подарит настоящего тепла.