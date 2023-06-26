Интересно, что все деньги заработать нельзя, а пропить — запросто: забавные шутки, которые улыбнут всех

Прикольные шутки для хорошего настроения на весь день!

"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых жизненных мелочах, окружающих нас повсюду. Читайте смешные шутки о деньгах и улыбайтесь!

Начало новой недели – это отличное время для шуток о работе. Предлагаем посмотреть лучшие анекдоты, в которых вы точно узнаете себя, своих близких, коллег или просто знакомых.

Вы замечали, что когда забираешь долг, то ощущение такое, что "говнюк" именно ты, а не тот, кто возвращает?

Выходят из казино два мужика – один голый, а другой в трусах. Голый говорит: - Сеня, вот за что я тебя уважаю – ты умеешь вовремя остановиться!

- Что делать, если к вам придут воры и будут искать деньги? - Я вас умоляю. Я буду смеяться и искать вместе с ними.

- Мам, папа, недавно я вложился в крипту и теперь съезжаю из вашей квартиры. - Хорошая новость, поздравляем! - Спасибо. Вы тоже съезжаете...

– А мне зарплату прописью писать? – А какая у тебя зарплата? – Минимальная. – Слезами пиши.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.