Интересно, что все деньги заработать нельзя, а пропить — запросто: забавные шутки, которые улыбнут всех
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"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям с помощью анекдотов и приколов о простых жизненных мелочах, окружающих нас повсюду. Читайте смешные шутки о деньгах и улыбайтесь!
Начало новой недели – это отличное время для шуток о работе. Предлагаем посмотреть лучшие анекдоты, в которых вы точно узнаете себя, своих близких, коллег или просто знакомых.
Вы замечали, что когда забираешь долг, то ощущение такое, что "говнюк" именно ты, а не тот, кто возвращает?
Выходят из казино два мужика – один голый, а другой в трусах.
Голый говорит:
- Сеня, вот за что я тебя уважаю – ты умеешь вовремя остановиться!
- Что делать, если к вам придут воры и будут искать деньги?
- Я вас умоляю. Я буду смеяться и искать вместе с ними.
- Мам, папа, недавно я вложился в крипту и теперь съезжаю из вашей квартиры.
- Хорошая новость, поздравляем!
- Спасибо. Вы тоже съезжаете...
– А мне зарплату прописью писать?
– А какая у тебя зарплата?
– Минимальная.
– Слезами пиши.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.