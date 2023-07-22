Самое трудное после отпуска — это перестать завтракать пивом: смешные шутки про летний отдых

Может быть, многие в этих шутках узнают самого себя.

Стремительно к концу приближается второй месяц лета, однако не стоит грустить, ведь впереди есть еще август. Часто, именно на этот месяц, многие и планируют свой отпуск. Если вы входите в их число, то 22 июля идеальный день, чтобы начать все планировать, ведь в этот день отмечается День летнего отдыха.

"Телеграф" представляем вашему вниманию подборку шуток об отпуске и отдыхающих, которые обязательно поднимут настроение всем без исключения.

Я понял, что отдых в этом турецком отеле будет удачным, когда увидел, что табло бара на пляже не показывает ни температуру воздуха или воды, ни время… Оно показывает только текущую дату…

— Ну как твой отпуск? — Зашибись! Я побывал на диване, купался в ванне и ходил на экскурсии по местным супермаркетам.

— Подъем! Как отпуск встретишь, так его и проведешь! Ты же не хочешь его тупо проспать? — Хочу!

— Серега, давай отпусками поменяемся? — То-есть, ты с моей женой поедешь, а я с твоей?

На работе у нас строгий дресс-код. Единственное послабление: если ты в отпуске, то на работу можно идти в джинсах.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о шашлыках на природе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.