Что-то мне на природу захотелось, подышать свежим коньяком и шашлыком: "пикничные" анекдоты для улыбки

У нас достаточно много рецептов шашлыков и маринадов, которые мы опубликовали ранее, чтобы удовлетворить не только потребности во время летних праздников, но и любых других торжеств. Пора позаботиться и о том, чтобы вам было чем развлечь компанию во время дружеских посиделок на природе.

Так как с наступлением лета активизировался и шашлычный сезон, "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о пикниках на природе.

Непонятно, почему достаточно одной спички, чтобы сжечь лес, но приходится потратить полкоробка, чтобы разжечь небольшой костер.

Предусмотрительность по-украински — это когда на шашлыки берут не только обычный уголь, но и активированный.

Жарить шашлык — это чисто мужское дело! А вот купить, разделать, замариновать, нанизать мясо на шампуры, купить мужу пиво, приготовить гарнир и посматривать, чтобы шашлык не сгорел — это можно уже и женщине доверить.

- Ваш шашлык из баранины раньше гавкал или мяукал? - Мой шашлык из баранины раньше задавал слишком много глупых вопросов.

Моя жена вообще не умеет готовить. Когда мы ездим на пикник, я для муравьев беру таблетки от желудка.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов об отпуске, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.