С наступлением лета стал относить себя к мангалоидной расе: смешные шутки для хорошего настроения
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За последние три месяца юмор украинцев немного изменился. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.
Так как с наступлением лета активизировался и шашлычный сезон, "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о пикниках на природе.
Когда вы стоите у мангала и говорите человеку: "Переверни!", "Полей водой!", "Это не тот оттенок, жарь еще!", "Цвет должен быть темнее, еще темнее!" — вы арт-директор шашлыка.
Жарить шашлык — это чисто мужское дело! А вот купить, разделать, замариновать, нанизать мясо на шампуры, купить мужу пиво, приготовить гарнир и посматривать, чтобы шашлык не сгорел — это можно уже и женщине доверить.
Как вы думаете — зачем при жарке шашлыка машут опахалом над углями? Думаете, угли раздувают? А вот и нет. Это чтобы соседи слюной давились!
Законы костра:
1. Дров и спичек нет.
2. Если и есть, то что-то одно.
3. Если есть и то и другое, то либо дрова сырые, либо спичка последняя.
4. Где вы, там и дым.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о будильнике с утра.