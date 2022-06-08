С наступлением лета стал относить себя к мангалоидной расе: смешные шутки для хорошего настроения

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

За последние три месяца юмор украинцев немного изменился. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

Так как с наступлением лета активизировался и шашлычный сезон, "Телеграф" предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам о пикниках на природе.

Когда вы стоите у мангала и говорите человеку: "Переверни!", "Полей водой!", "Это не тот оттенок, жарь еще!", "Цвет должен быть темнее, еще темнее!" — вы арт-директор шашлыка.

Жарить шашлык — это чисто мужское дело! А вот купить, разделать, замариновать, нанизать мясо на шампуры, купить мужу пиво, приготовить гарнир и посматривать, чтобы шашлык не сгорел — это можно уже и женщине доверить.

Как вы думаете — зачем при жарке шашлыка машут опахалом над углями? Думаете, угли раздувают? А вот и нет. Это чтобы соседи слюной давились!

Законы костра: 1. Дров и спичек нет. 2. Если и есть, то что-то одно. 3. Если есть и то и другое, то либо дрова сырые, либо спичка последняя. 4. Где вы, там и дым.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку шуток о будильнике с утра.