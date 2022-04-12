россия - это "великая" страна с непредсказуемым прошлым: как украинцы шутят о россиянах
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Если делать вывод из количества и скорости появления среди украинского населения новых анекдотов, совсем не скажешь, что в Украине идет война. На это намекает лишь тот факт, что новые шутки в большинстве своем на военную тематику.
В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки про россию. Представляем нашим читателям народное творчество из сети.
Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.