россия - это "великая" страна с непредсказуемым прошлым: как украинцы шутят о россиянах

Украинский народ — непобедим, потому что умеет смеяться даже во время войны

Если делать вывод из количества и скорости появления среди украинского населения новых анекдотов, совсем не скажешь, что в Украине идет война. На это намекает лишь тот факт, что новые шутки в большинстве своем на военную тематику.

В этом материале "Телеграф" публикует анекдоты, мемы и смешные картинки про россию. Представляем нашим читателям народное творчество из сети.

Чтобы ваше настроение и дальше было веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей еще несколько подборок шуток: о санкциях в россии и смерти путина.