Говорят, новый день дарит шанс. Не сегодня, сегодня суббота: шутки, которые точно улыбнут в этот день

Прикольные шутки для хорошего настроения на весь день! Фото: konivjab.net

Судя по тому, с какой скоростью среди украинцев появляются новые анекдоты и приколы, вовсе и не скажешь, что в Украине идет война. На это лишь "намекают" шутки на военную тематику. Однако сегодня не об этом. На календаре выходные — почему бы не пошутить на эту тему?

"Телеграф" подготовил для вас новую подборку анекдотов о наступивших выходных, которая подзарядит вас позитивом и отличным настроением. Читаем и смеемся!

— Почему в рабочие дни — духота и жара, а в выходные — дожди и прохлада? — Потому что если уж париться в рабочие дни, то по полной!

Выходные раньше: надеешься, что тебе напишут и позовут куда-то. Выходные сейчас: надеешься, что тебе никто не напишет и никуда не позовёт.

Субботнее утро. Жена — мужу: — Дорогой! Какое прекрасное утро! Но надо вставать и заниматься делами… А давай, я сегодня помою голову, а ты посуду и пол?

Чумовая суббота! Не могу решить почитать книгу или разгадывать кроссворд, а когда чайник закипит, даже боюсь представить, что начнется!

Сегодня суббота, а значит, настало время безудержного веселья. Буду смотреть в окно, пока сил хватит!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов про бывших, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.