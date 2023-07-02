Укр

Представьте себе Притулу главой родительского комитета в школе... Аж страшно! Анекдоты на злобу дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Социальные сети Новость обновлена 02 июля 2023, 09:27

Подборка веселых анекдотов, которая не даст вам заскучать!

Даже в такой сложной ситуации как война украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. Сейчас в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию на фронте и фэйлы российских оккупантов на поле боя и в обычной жизни.

"Телеграф" собрал для своих преданных читателей популярные шутки о "простых" россиянах, стране-террористке, оккупантах, которыми можно делиться со своими близкими людьми в социальных сетях и мессенджерах. Читаем и смеемся всей страной!

Так хочется по-простому, сесть с семьей, с друзьями… И просто выпить… За упокой одной страны…

анекдот о россиянах

Судя по карте российских попаданий за последнее время, россия окончательно смирилась с тем, что белгород — это Украина.

анекдот о крыме

Я вот думаю, что если бы та акула не напала первой, то россиянин напал бы сам… У нее просто не было выбора!

анекдот о москве

– Ты йодом запаслась?

– Неа, я наставила вентиляторов у дома, и направила их в сторону Брянска, Минска, Курска!

анекдот об оккупантах

Война, говорят два украинских военных:

- Остап, ты видишь это скопление врага в двух километрах?

- Да, Василий, вижу. Они играют футбол каким-то деревянным обрубком.

- Остап, надо подарить этим наркоманам мяч или хотя бы кочан капусты, потому что на это больно смотреть.

- Обойдутся, вы бы еще предложили разминировать им поле, на котором они играют.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Теги:
#Россия #Шутки #Юмор #Анекдоты