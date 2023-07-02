Представьте себе Притулу главой родительского комитета в школе... Аж страшно! Анекдоты на злобу дня
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Даже в такой сложной ситуации как война украинцы не теряют присутствия духа и чувства юмора. Сейчас в сети набралось множество анекдотов и шуток, описывающих текущую ситуацию на фронте и фэйлы российских оккупантов на поле боя и в обычной жизни.
"Телеграф" собрал для своих преданных читателей популярные шутки о "простых" россиянах, стране-террористке, оккупантах, которыми можно делиться со своими близкими людьми в социальных сетях и мессенджерах. Читаем и смеемся всей страной!
Так хочется по-простому, сесть с семьей, с друзьями… И просто выпить… За упокой одной страны…
Судя по карте российских попаданий за последнее время, россия окончательно смирилась с тем, что белгород — это Украина.
Я вот думаю, что если бы та акула не напала первой, то россиянин напал бы сам… У нее просто не было выбора!
– Ты йодом запаслась?
– Неа, я наставила вентиляторов у дома, и направила их в сторону Брянска, Минска, Курска!
Война, говорят два украинских военных:
- Остап, ты видишь это скопление врага в двух километрах?
- Да, Василий, вижу. Они играют футбол каким-то деревянным обрубком.
- Остап, надо подарить этим наркоманам мяч или хотя бы кочан капусты, потому что на это больно смотреть.
- Обойдутся, вы бы еще предложили разминировать им поле, на котором они играют.
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о погоде, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.