Если быстро-быстро есть торт, то фитнес-браслет похвалит за бодрую прогулку: самые смешные "вкусные" анекдоты

Каждый день в мире отмечается какой-то праздник. Иногда это что-то серьезное, иногда что-то необычное, а бывает — и вкусное, как 20 июля в Украине и мире празднуют Международный день торта. Этот сладкий праздник появился только в 2011 году, хотя первые торты появились еще 2 тысячи лет назад.

"Телеграф" предлагает отметить этот день вкусным кусочком тортика, а также веселыми и смешными анекдотами про этот сладкий десерт. Наслаждайтесь!

Надо уметь говорить: "Нет". Например, вас спрашивают: "Хотите ли вы кусочек торта?", — а вы отвечаете: "Нет, мне, пожалуйста, два кусочка".

— Мам, а можно мне еще кусочек торта? — Ой, кушай хоть весь, только половину оставь гостям.

Сегодня я купила шоколадный торт! Оказывается, торт можно покупать, даже если нет никакого праздника! Они даже не проверяют!

— Достань-ка из холодильника торт, милый. — Пожалуйста. А на сколько кусков его порезать: на четыре или восемь? — Пожалуйста, на четыре. Восемь мне не одолеть!

— Какое счастье, как неожиданно я встретила тебя мой любимый! — Да, это свежий тортик!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.