Если быстро-быстро есть торт, то фитнес-браслет похвалит за бодрую прогулку: самые смешные "вкусные" анекдоты
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Каждый день в мире отмечается какой-то праздник. Иногда это что-то серьезное, иногда что-то необычное, а бывает — и вкусное, как 20 июля в Украине и мире празднуют Международный день торта. Этот сладкий праздник появился только в 2011 году, хотя первые торты появились еще 2 тысячи лет назад.
"Телеграф" предлагает отметить этот день вкусным кусочком тортика, а также веселыми и смешными анекдотами про этот сладкий десерт. Наслаждайтесь!
Надо уметь говорить: "Нет". Например, вас спрашивают: "Хотите ли вы кусочек торта?", — а вы отвечаете: "Нет, мне, пожалуйста, два кусочка".
— Мам, а можно мне еще кусочек торта?
— Ой, кушай хоть весь, только половину оставь гостям.
Сегодня я купила шоколадный торт! Оказывается, торт можно покупать, даже если нет никакого праздника! Они даже не проверяют!
— Достань-ка из холодильника торт, милый.
— Пожалуйста. А на сколько кусков его порезать: на четыре или восемь?
— Пожалуйста, на четыре. Восемь мне не одолеть!
— Какое счастье, как неожиданно я встретила тебя мой любимый!
— Да, это свежий тортик!
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о свекрови, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.