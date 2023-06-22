Мы со свекровью жили счастливо целых 20 лет, а потом встретились: забавные анекдоты о второй маме
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В это время для украинцев главное — не унывать и держаться на волне позитива. Отлично с этой задачей помогают справляться не только анекдоты о глупости оккупантов, но и темы, актуальные в любое время.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам о свекрови и невестке. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!
Пьяная невестка Марина, замахнувшись на свекровь, через секунду уже трезвая жала руку апостолу Петру.
Свекровь невестке:
- Полы не умеешь замести, плохо стряпаешь, сына моего пиляешь, что ты за жена? Вот я в твои годы…
- Вы в мои годы, мама, уже третьего мужа похоронили.
– Доктор, у меня в ушах шум, в коленях дрожь, я чувствую себя униженной…
– Понятно, а когда едет ваша свекровь?
Свекровь подарила невестке две блузки, невестка у себя в комнате одела одну, вышла и села за стол. Свекровь и говорит:
– Тебе никогда не угодишь, значит, вторая блузка тебе не понравилась, да?
– Мама, я правильно борщ заправила? – спросила невестка.
– Нет, не так! – ответила свекровь.
– А как нужно?
– Не знаю как, но не так!
Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о шашлыках на природе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.