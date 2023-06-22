Мы со свекровью жили счастливо целых 20 лет, а потом встретились: забавные анекдоты о второй маме

В это время для украинцев главное — не унывать и держаться на волне позитива. Отлично с этой задачей помогают справляться не только анекдоты о глупости оккупантов, но и темы, актуальные в любое время.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам о свекрови и невестке. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Пьяная невестка Марина, замахнувшись на свекровь, через секунду уже трезвая жала руку апостолу Петру.

Свекровь невестке: - Полы не умеешь замести, плохо стряпаешь, сына моего пиляешь, что ты за жена? Вот я в твои годы… - Вы в мои годы, мама, уже третьего мужа похоронили.

– Доктор, у меня в ушах шум, в коленях дрожь, я чувствую себя униженной… – Понятно, а когда едет ваша свекровь?

Свекровь подарила невестке две блузки, невестка у себя в комнате одела одну, вышла и села за стол. Свекровь и говорит: – Тебе никогда не угодишь, значит, вторая блузка тебе не понравилась, да?

– Мама, я правильно борщ заправила? – спросила невестка. – Нет, не так! – ответила свекровь. – А как нужно? – Не знаю как, но не так!

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о шашлыках на природе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.