Как тяжело воспитывать сына, которого родила тебе свекровь…: веселые шутки об отношениях невестки со "второй" мамой
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Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах. Не зря юмор – надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься от плохих новостей.
"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям, собрав прикольные анекдоты о непростых отношениях свекрови и невестки.
Свекровь невестке:
- Пол не умеешь замести, плохо стряпаешь, сына моего пилишь, что ты за женщина? Вот я в твои годы…
- Вы в мои годы, мама, уже третьего мужа похоронили.
Девушки, никогда не вините в расстройстве брака только мужчину. Смотрите правде в глаза. Виноваты оба… и муж и свекровь…
"А платье у тебя не очень" — сказала ей свекровь в день свадьбы.
"Ничего, в следующий раз будет красивее!"
Свекровь ссорится с невесткой:
- У тебя что, крыша поехала?
- Ага, погналась за вашей…
Свекровь: — Вот за что Бог послал моему сыну такую жену…?
Невестка: — За ваши грехи, мама!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.