Как тяжело воспитывать сына, которого родила тебе свекровь…: веселые шутки об отношениях невестки со "второй" мамой

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте настроение

Несмотря на то, что большинство шуток сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах. Не зря юмор – надежный щит для мозга и хороший способ немного отвлечься от плохих новостей.

"Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям, собрав прикольные анекдоты о непростых отношениях свекрови и невестки.

Свекровь невестке: - Пол не умеешь замести, плохо стряпаешь, сына моего пилишь, что ты за женщина? Вот я в твои годы… - Вы в мои годы, мама, уже третьего мужа похоронили.

Девушки, никогда не вините в расстройстве брака только мужчину. Смотрите правде в глаза. Виноваты оба… и муж и свекровь…

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"А платье у тебя не очень" — сказала ей свекровь в день свадьбы. "Ничего, в следующий раз будет красивее!"

Свекровь ссорится с невесткой: - У тебя что, крыша поехала? - Ага, погналась за вашей…

Свекровь: — Вот за что Бог послал моему сыну такую жену…? Невестка: — За ваши грехи, мама!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о нескучных отношениях мужа и жены.